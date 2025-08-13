夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆり(56)が11日、自身のインスタグラムを更新。普段とは違う別人のようなショットを公開した。



【写真】いつもと違いすぎる！モデルでも十分に通用します

「神明グループPRキャラクター♥さゆりの変身企画第10弾です～ だ だ 誰～」と投稿。普段の衣装とは違い、黒で統一されたシックなファッションでポーズを決める写真を掲載した。



また、ハッシュタグで「毎回誰～レベルに変身させて頂いてる」「変身企画」「10弾目はもはや本人も鏡の前でフリーズしちゃったの巻～」「毎回見た事ないさゆりに初めましてしてるのですが」「今回はレベチ～」「生まれ持っての狸顔」「証明写真で真剣な顔しても笑わないで下さいと言われ続けたさゆりの最も苦手な」「かっこいい系～」「プロ集団の皆様のお陰でなんとか～」「株式会社ゴダックさんのキャラクター」「天使の海老ちゃん」「高級つぶ貝ちゃん🐚とのコラボいかがでしょう」「天使の海老は世界有数の美しい島ニューカレドニアの綺麗な海で誕生しましたぁ～」「神明グループ」「株式会社ゴダック」「GODAK」「銀の滴」「天使の海老」「株式会社神明ホールディングスのグループです」「かつみさゆり」「さゆり」「56yearsold」「神明グループPRキャラクター変身企画」と添えた。



フォロワーからは「今回はかなりカッコよすぎます」、「誰？って一瞬驚いてしまいますー！」、「どこの売れっ子モデルさんかと思いました」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）