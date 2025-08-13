井浦新、妻・あいさんと“夏きもの姿”で2ショット「なんて美しい…」「お二人共とってもお着物お似合いで素敵」
俳優の井浦新（50）が13日、自身のインスタグラムを更新。妻・井浦あいさんとの2ショット写真を添え、夫婦で手がけるサステナブル・コスメブランド『Kruhi（クルヒ）』のポップアップイベントを行ったことを報告した。
【写真】「なんて美しい…」「お似合いで素敵」井浦新＆妻・あいさんの“夏きもの姿”夫婦2ショット ※14枚め
「先週末は久しぶりに夏きものを着てKruhi POP UP JOURNEYS 東京は銀座・和光B1アーツアンドカルチャーにて開催しました」「伝統と革新が息づく空間での販売と40種類以上のエッセンシャルオイルを使ってつくる香水ワークショップはとてもやり甲斐を感じました」と話し、モダンな夏きもの姿のソロショットや関係者との記念ショット、夫婦2ショットなどをアップ。
続けて「参加された皆さまは世界でひとつの香水づくりいかがでしたか？」と語りかけるようにつづり、「ひとつとして同じ香りのない全て個性豊かな素敵な香りでしたね」と振り返った。
ファンからは、夏らしい装いでの夫婦ショットに対し「素敵な夏きものでのお写真投稿ありがとうございます」「新さん、あいさんお二人共とってもお着物お似合いで素敵」「あいさんとのお着物のツーショット素敵です」「なんて美しい…」「日本の夏らしさを感じます」など、絶賛コメントが多数寄せられている。
