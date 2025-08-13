´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤Ø¡¡8·î23Æü¡Á24Æü¤Þ¤Ç¡¡Æü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤¬È¯É½¡¡¡Ö¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¡×ºÆ³«
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï13Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬¡¢8·î23Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤ÇÍèÆü¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤È¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
È¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸½²¼¤ÎÀïÎ¬´Ä¶¤ÎÃæ¡¢Æü´Ú´Ø·¸¡¢ÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ï°ìÁØÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öº£²ó¤ÎË¬Æü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤¬°ÂÄêÅª¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤âÆ±»þÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÎ¾¼óÇ¾´Ö¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Êå«¤È¿®Íê´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡£²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Î¾¹ñ´Ö¤ÎÌ¤Íè»Ö¸þÅª¶¨ÎÏ¤ÎÂ¾ì¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤·¡¢´ÚÆü¡¦´ÚÊÆÆü¶¨ÎÏ¶¯²½°Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤äÃÏ°è¤È¹ñºÝ´Ö¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµõ¿´Ã³²û¤Ë°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
Æü´ÚÎ¾¼óÇ¾¤Ï6·î¡¢¥·¥ã¥È¥ë³°¸ò¤ÎÁá´üºÆ³«¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£