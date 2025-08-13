Ä¹Ã«ÉôÀ¿¤ÎÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¸¥¨¥´¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ò´°Áö¡ª¤½¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï¡Ä
¤«¤Ä¤Æ¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¥¸¥¨¥´¡£
¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯»þÂå¤Ë¤ÏÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤È50»î¹ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µ»¹ªÇÉMF¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥¨¥´¤¬¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Õ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÎÂç²ñ¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10Æü¤Ë¥ê¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âç²ñ¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó70.3¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥¨¥´¤Ï¡¢¥¹¥¤¥à1¥¥í¡ÊËÜÍè¤Ï1.9¥¥í¤À¤¬¡¢³¤¤Î¾õ¶·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤ÇÃ»½Ì¡Ë¡¢¥Ð¥¤¥¯90¥¥í¡¢¥é¥ó21.1¥¥í¤ò´°Áö¡£
¡ØGlobo¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿ô¤«·îÁ°¤«¤é½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥¨¥´¤Ï¡¢4»þ´Ö47Ê¬¤Ç´°Áö¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¥Õ¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤ò´°Áö¤¹¤ëÍ§¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ËÉ¬Í×¤ÊÀïÎ¬¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢°úÂà¤«¤é5Ç¯Á°¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¿å±Ë¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÀïÎ¬¤Ê¤É¡¢³Ø¤ÖÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬¹¥¤¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ø¤Î¶½Ì£¤È¹¥´ñ¿´¤ò¤µ¤é¤ËÁß¤Î©¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡×
¸½Ìò»þÂå¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËØá¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó´°Áö¥¿¥¤¥à¤Ï¡¢4»þ´Ö¤ÎÁ°È¾¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥¹¥¤¥à¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥¿¥¤¥à¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
°úÂà¸å¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê6Ì¾
¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»¤Ê¤É¤ÇFW¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿42ºÐ¤Î¥Ï¥Õ¥¡¥¨¥¦¡¦¥â¥¦¥é¤Ï¡¢5ÅÙÌÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó´°Áö¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£