西山宏太朗がInstagramを更新し、神谷浩史とのアメリカ・ワシントンD.C.でのオフショットを多数公開。現地で過ごした穏やかな時間を切り取った自然体な写真の数々が、ファンの注目を集めている。

参考：神谷浩史のキャリアにとっての『劇場版モノノ怪』 「もしかしたらこれが最後かもしれない」

投稿された写真は、8月8日～10日にかけてワシントンD.C.で開催された北米最大級のアニメコンベンション『Otakon（オタコン）』の期間中に撮影されたもの。2人はTVアニメ『桃源暗鬼』の出演キャストとしてイベントにゲスト参加しており、西山は主人公の同級生・皇后崎迅役を、神谷は“羅刹学園”の教官・無陀野無人役をそれぞれ務めている。

今回の投稿は、前日に公開された“ワシントンD.C.シリーズ”の続編。西山は「神谷さんがたくさん写真撮ってくれました♡」と綴り、旅の道中で撮りためたオフショットを“第2弾”として披露した。

ワシントンD.C.関連の投稿の中には、神谷がストリートピアノを弾き、西山がそれに合わせて歌っているかのような一枚のほか、カメラに向かって徐々に接近してくる“迫り来る西山”ショット、笑顔あふれるツーショットなど、バリエーション豊かな写真が並ぶ。すべて現地で撮影されたもので、イベントの合間に観光や撮影を楽しんだ様子が伝わってくる。

コメント欄には、「神谷さんとの仲良しツーショットめちゃめちゃ可愛いです」「旅のお裾分けたくさんありがとうございます」「ピアノの写真、何の曲を歌っていたのか気になります！」など、2人の楽しげな旅の空気を楽しむファンからコメントが集まっている。

（文＝リアルサウンド編集部）