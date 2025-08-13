¡Úµð¿Í¡Û¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬Ìó2¤«·î¤Ö¤ê1·³Éüµ¢¡¡Á°Æü¤Ï2·³Àï¤ÇHR¡¡¹Ó´¬Íª¤ÏËõ¾Ã
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤¬13Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£µð¿Í¤Ï¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¤·¡¢¹Ó´¬ÍªÁª¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ïº£µ¨46»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.218¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6·î8Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¸å¡¢2·³¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£11Æü¤Î³ÚÅ·2·³Àï¤Ç¤Ï3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¡¢12Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÀèÀ©¤Î2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ó´¬Áª¼ê¤Ïº£µ¨31»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.296¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢1ÂÇÅÀ¤Ç¤¹¡£Ä¾¶á¤Î½Ð¾ì¤Ï11Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦5²óÎ¢¤Ë2¥¢¥¦¥È2¡¢3ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂåÂÇµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£