¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î11Ï¢¾¡¤È²÷¾¡¡¡¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¸õÊä¤â4²ó¤Ç°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤¹°µÅÝ¤Ö¤ê
¡þMLB ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º14-0¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä(ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬14-0¤Î²÷¾¡¤Çº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î11Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥¨¡¼¥¹¤Çº£µ¨¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡£
¹¥Ä´¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤Ï½é²ó¥µ¥ë¡¦¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯Áª¼ê¤¬ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¡£4²ó¤Ë¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É4ÅÀ¤ò²Ã¤¨¡¢¥¨¡¼¥¹¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
6²ó¤Ë¤Ï3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à°ìµó6ÆÀÅÀ¤È¹¶·â¤Î¼ê¤ò»ß¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»þ´Ö7·î7Æü¤«¤é11Ï¢¾¡¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÏÆ±8·î2Æü¤«¤éºÆ¤Ó11Ï¢¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±°ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¤2Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï13ÈÖÌÜ¤Ç¤¢¤ê¡¢2015Ç¯¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡¢1954Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤Þ¤ÇÁÌ¤ë¤È¤á¤Ã¤¿¤ËµÏ¿½ÐÍè¤Ê¤¤Ï¢¾¡·à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß75¾¡44ÇÔ¤ÇÃù¶â¤Ï¡Ö31¡×¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£