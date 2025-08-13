Éô²°¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹ÂçËã¡Ä²áµîºÇÂç1¥È¥ó52²¯±ßÁêÅö¤òÌ©Í¢¤·¤¿ºá¤Ç½÷¤òµ¯ÁÊ¡¡ÌÚÃºÆþ¤êÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ËÊ¶¤ì±£¤¹
1ÅÙ¤Î²¡¼ýÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤ë´¥ÁçÂçËãÌó1¥È¥ó¤òÌ©Í¢¤·¤¿ºá¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î½÷¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤¿´¥ÁçÂçËã¤¬Éô²°¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥à¡¦¥´¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¥¥¤Èï¹ð¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤éÅìµþ¹Á¤Ë²ßÊªÁ¥¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ËÀÑ¤ó¤À´¥ÁçÂçËãÌó1¥È¥ó¡¢ËöÃ¼²Á³Ê¤Ç52²¯±ßÁêÅö¤òÌ©Í¢¤·¤¿ºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´¥ÁçÂçËã¤ò»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ºá¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤ÎÃË2¿Í¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÏ«¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¤Ë¤ÏÌÚÃº¤¬Æþ¤Ã¤¿1500È¢¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤Î200È¢¤ËÂçËã¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂçËã¤Î²¡¼ýÎÌ¤Ï¡¢1ÅÙ¤Ë²¡¼ý¤µ¤ì¤¿°ãË¡ÌôÊª¤ÎÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£