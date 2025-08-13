巨人は、球団ＯＢの中島宏之さんがファーストピッチを務める１３日の中日戦（東京ドーム）にあわせ、引退セレモニー記念グッズを巨人公式オンラインストアで受注販売すると発表した。一部の商品は、東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）でも取り扱う。

記念グッズは、中島さんのサインとプレー写真を使用した「ＴＨＡＮＫＳ ＮＡＫＡＪＩ！」ロゴをあしらい、フォトフレームをはじめ、Ｔシャツやフェイスタオルなど、メモリアルなアイテム計１０種が用意されている。

【商品一覧】

■中島宏之さん引退セレモニー 記念

・フォトフレーム ２４，０００円

・Ｔシャツ ※Ｓ〜２ＸＬ ４，５００円

・ボールセット ２，８００円

・フェイスタオル ２，４００円

・アクリルスタンド １，８００円

・巾着 １，５００円

・ゴールドラメキーホルダー １，４００円

・ユニホームキーチェーン １，２００円

・キーホルダー ９００円

・ステッカー（２枚セット） ７００円

※受注期間は８月１３日〜８月２０日正午

詳細は球団公式ホームページまで。