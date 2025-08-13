Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÉáÃÊ¤È°ã¤¦Ìë¤Î»Ñ¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¡¡ÃÓÅÄÆ°Êª±à¤Ç¥Ê¥¤¥È¥ºー¡¡²¬»³»Ô
ÃÓÅÄÆ°Êª±à¡¡²¬»³¡¦ËÌ¶èµþ»³¡¡8Æü
¡¡²ÆµÙ¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¬»³»Ô¤ÎÃÓÅÄÆ°Êª±à¤Ç¤ÏÌë¤Þ¤Ç³«±à»þ´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦Æ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡°Å¤¬¤ê¤Ç¾È¤é¤µ¤ì¤ë¡¢¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤²¤Î¤¢¤ëÆ°Êª¤¿¤Á¡£
¡¡Ìó90¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤¹²¬»³»ÔËÌ¶èµþ»³¤ÎÃÓÅÄÆ°Êª±à¡£8·î¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤òÃæ¿´¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢ÉáÃÊ¤È°ã¤¦Ìë¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Î¥Ê¥¤¥È¥ºー¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡²Æ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Ç21²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸á¸å5»þÊÄ±à¤Î¤È¤³¤í¤ò³«ºÅÆü¤Ï¸á¸å9»þ¤Þ¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥¤¥È¥ºー¤Î°ì²¡¤·¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌë¤Î²á¤´¤·Êý¤äÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ê¥¤¥È¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾¯¤·¤À¤±Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌë¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥ß¥á¥¥ê¥ó¤Î¥µ¥ó¥¿¥í¥¦·¯¡£ÂÎÄ¹¤Ï4m60cm¤Ç¤Þ¤ÀÀ®Ä¹ÅÓÃæ¤È¤Î¤³¤È¡£¿Í¤È°ã¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê»ô°é°÷¡Ë
¡Ö¿çÌ²¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ë7»þ´Ö¡¢8»þ´ÖÏ¢Â³¤Ç¿²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä5Ê¬¤È¤«10Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¿çÌ²¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤È¤ë¡×
¡¡Æ°Êª³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥êー¥Ñー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¥ê¥ó¤ÏÆüÌëÌä¤ï¤ºÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¥µ¥ó¥¿¥í¥¦·¯¤Ï¿Í²û¤Ã¤³¤¤À³Ê¡£¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Ê¥¤¥È¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥¿¥í¥¦·¯¤È¶á´ó¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬ー¤Î¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¡£ÃÓÅÄÆ°Êª±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä
¡Ê»ô°é°÷¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆüÃæ¤ÏÆÃ¤Ëº£¤Ï½ë¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ðº£¤Ï³°¤è¤ê¡ÊÎÃ¤·¤¤¡Ë¤ªÉô²°¤¬¹¥¤¡×
¡¡Ìë¹ÔÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î½ë¤µ¡£¤³¤Î»þ´ü¤ÎÆüÃæ¤Ï¥¯ー¥éー¤¬¤¤¤¤¿Éô²°¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¡£Í¼Êý¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ÷Åö¤¿¤ê¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ê¥¤¥È¥ºー¤Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤é¤ì¤½¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤ì¤¤¹¥¤¤Î¤¿¤á¡¢Æù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë½Á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÊ§¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤Î¤·¤º¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤¤Ê¤³¤Á¤ã¤ó¡£¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¡£¼Â¤Ïº£¤Î»þ´ü¡¢¥Ê¥¤¥È¥ºー¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê»ô°é°÷¡Ë
¡ÖÆüÃæ¤Ï½ë¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤µ¤ó½ë¤¤¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤±Êý¡¦Í¼Êë¤ì¤É¤¤¬°ìÈÖ³èÈ¯¤ËÆ°¤¯Æ°Êª¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÌîÀ¸¤Î¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤ÏÉ¸¹â2000～4000m¤Û¤É¤Î¹âÃÏ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½ë¤µ¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥µ¤ÎÍÕ¤äÃÝ¤ÎÍÕ¤¬¼ç¿©¤Î¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¡£Áð¤ò¼ç¿©¤Ë¤¹¤ë¤Û¤«¤ÎÆ°Êª¤ËÈæ¤ÙÄ²¤¬Ã»¤¯¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎµÛ¼ý¸úÎ¨¤¬°¤¤¤¿¤á¡¢³èÈ¯¤ËÆ°¤¯»þ´Ö°Ê³°¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥È¥ºー¤Ç¤ÏÉáÃÊ¤è¤ê³èÈ¯¤Ê»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ì¥Ã¥µー¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤ÏÆùµå¤¬¤Ê¤¯¡¢¸ÄÂÎ¤´¤È¤ËÍø¤¼ê¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌë¤ÎÆ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÃÓÅÄÆ°Êª±à¤Î¡Ö¸÷¤Î¥Ê¥¤¥È¥ºー¡×¤Ï¡¢8·î¤ÎÅÚÍËÆü¤òÃæ¿´¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃÓÅÄÆ°Êª±à¡¿°ÂÆ£ÈþÇÈ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ°Êª¤â¿Í¤âÆüÃæ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ìë¤ËÎÃ¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×