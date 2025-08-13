ÊõÄÍ·îÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡¦É÷´ÖÍ®Çµ¡¢¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡¡Ö¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¡×CMÊüÁ÷³«»Ï
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈ¤ÎÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡¦É÷´ÖÍ®Çµ¤¬¡¢ÀçÂæÌÃ²Û¡ÖÇë¤Î·î¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤ÎÊü±Ç¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÇò¥Ñ¥ó¥Ä¤ËÀÄ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¤µ¤ÃÁÖ¤ÈÊâ¤¯ÊõÄÍ·îÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡¦É÷´ÖÍ®Çµ
¡¡É÷´Ö¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Û¾¢»°Á´¤Ï¡ÖÉñÂæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÀ¿¼Â¤Ç¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¡É¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÉ÷´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡Ø²Û¾¢»°Á´¡Ù¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É÷´Ö¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡ÖÇë¤Î·î2025Ç¯ Åìµþ±Ø¡¦É÷´ÖÍ®ÇµÅÐ¾ìÊÔ¡×¤Ï¡¢½ÐÈ¯¤ÎÃÏ¡¦Åìµþ±Ø¤¬ÉñÂæ¡£ÑÛ¡¹¤·¤¯Êâ¤àÉ÷´Ö¤¬¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·CM¤Ï¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤ÎµÜ¾ëÃÏ¶è¤È¥¿¥«¥é¥Å¥«¡¦¥¹¥«¥¤¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
