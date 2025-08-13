¡ÚµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡ÛÀïÁèËÖÈ¯¤â´Þ¤á¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤Îº¬¸»¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ´¶¡×
¡¡¥¦¥½¤È¸í²ò¤ËËþ¤Á¤¿¡ÖÄÌÀâ¡×¤òÀµ¤¹¡¢ºî²È¤Î°æÂô¸µÉ§»á¤Ë¤è¤ë½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¡£º£²ó¤Ï¶á¸½ÂåÊÔÂè½½¸ÞÏÃ¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î³ÎÎ©X¡×¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥µ¥¤¥æÂÎÀ©¤È¹ñºÝÏ¢ÌÁ¡¡¤½¤Î11¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡ÊÂè1462²ó¡Ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥½¡¼¥ó¡Ê1934¡Á1992¡Ë¤Î¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê»ÔÀîÍÎ°ìÌõ¡¡Áð»×¼Ò´©¡Ë¤«¤é¡¢¿ÍÎà¤Î¿Í¼ïº¹ÊÌÅ±ÇÑÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÉôÊ¬¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¼óÁê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥ó¥¸¡¼¥º¤Ï°ì¶å»Í¡»Ç¯¡ÊÂçÅì°¡ÀïÁè³«Àï¤ÎÁ°Ç¯¡£°úÍÑ¼ÔÃð¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¸²Ãø¤ÊÎôÅù´¶¡×¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÌäÂê²ò·è¤Ë²¿¤«±ç½õ¤Î¼ê¤ò¤µ¤·¤Î¤Ù¤ÆÍ§¹¥Åª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÎËÇ°×¾å¤ÎÌî¿´¤òÅ¬Åö¤ËÇ§¤á¤Æ¤ä¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¶ËÅì¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ï´ÊÃ±¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹¶·â³«»ÏÆó¡¢»°½µ´ÖÁ°¤Ç¤¹¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÌ³¾Ê¤Î¶ËÅìÆÃÊÌÉô¸ÜÌä¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥Û¡¼¥ó¤Ù¥Ã¥¯¤Ï¡¢Åìµþ¤ÎÌÜÅª¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø³²¤È¤ÏÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¹¥ÀïÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤¿¤ó¤Ê¤ë¤³¤±°Ò¤·¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Î¤Û¤ó¤Î»ÍÆüÁ°¤Ë¹ñËÉ°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹¶·â¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âµ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤¶öÈ¯»ö·ï¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ó
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¶¯¤¤³Î¿®¤¬±Ñ¡¦ÊÆ¡¦¹ë¤Î¡Ö¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥óÆ±ÌÁ¡×¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Î¿®¤Ï¡¢ÀïÁè¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÆüËÜ¤Ï¤¿¤Á¤É¤³¤í¤ËÇÔ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¸ý¤Ë¤µ¤ì¤¿°Õ¸«¤È¤Ê¤é¤ó¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤ò¿Í¼ïÅª¤ËÎôÅù»ë¤¹¤ëÂÖÅÙ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¡¢±Ñ¹ñ³¤·³¤ÎºÇ¿·±Ô´Ï¤«¤é¤Ê¤ë¾®´ÏÂâ¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡Ö·èÄêÅª¤ÊÍÞ»ßÎÏ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î³Î¿®¤«¤é¡¢Èà¤Ï¡Ø¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ù¤È¡Ø¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡Ù¤òÇÉ¸¯¤·¡¢·ë²Ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É²õÌÇÅªÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥¦¥£¥ë¥Ø¥ë¥ß¥Ê½÷²¦¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤éÆüËÜ¤òÊÒ¤Å¤±¤ë»þ´ü¤¬Íè¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤½¤Î¤È¤À¾Â¦¤Ï¡ÖÁÍ¤Î¤è¤¦¤ËÈà¤é¤òÅ®¤ì¤µ¤»¡×¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ó
¡Ê°úÍÑÁ°·Ç½ñ¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Èà¤é¤Î¡Ö³Î¿®¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ê¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍ¿§¿Í¼ï¤â¡Ë¿Í´Ö°Ê²¼¤Ç¡¢¥µ¥ë¤ä¥Í¥º¥ß¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¼ïº¹ÊÌÅª´¶³Ð¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤âÀµ³Î¤Ë¸À¤¨¤ÐÁ°²ó½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ï½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁ°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¿Í´Ö¤Î¼ïÎà¤Ë´ð¤Å¤¯º¹ÊÌ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¿§¿Í¼ï¤Ï¡Ö¿Í¼ï¡×¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤«¤é¡Ö¿Í´Ö¤È¥µ¥ë¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ê¿µ¤¤À¤·ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤â´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¡Ö¤´¼ç¿ÍÍÍ¡×¤¬½÷À¤Î¹õ¿ÍÅÛÎì¤Ë¤Ê¤Ë¤ò¤·¤¿¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÇò¿Í¤¬Àè½»Ì±¥¢¥Ü¥ê¥¸¥Ë¤ò¤É¤¦°·¤Ã¤¿¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙ»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡¡ÂèÆó½½¸Þ´¬ ÌÀ¼£É÷±ÀÊÔ¡Ù¤Ç¾Ü¤·¤¯¿¨¤ì¤¿¡Ö²«²ÒÏÀ¡×¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£½½¶åÀ¤µªËö¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¾§¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¼ï·Ù²üÏÀ¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÃæ¹ñ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¶¼°Ò¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¤Ã¤¿¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï½½»°À¤µª¤Ë¥â¥ó¥´¥ë¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ÆÂçÇÔ¤·¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¹ñ¤¬ÆüÀ¶ÀïÁè¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤ÆË×Íî¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö²«²Ò¡×¤È¤ÏÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤ËÆüÏªÀïÁè³«ÀïÀ£Á°¡¢¥í¥·¥¢Äë¹ñ¤Î·¯¼ç¤À¤Ã¤¿¥Ë¥³¥é¥¤2À¤¤ÏÆüËÜ¿Í¤ò¡Ö²«¿§¤¤¥µ¥ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â²«²ÒÏÀ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬È¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥°¥í¥µ¥¯¥½¥ó·Ï¤À¤±¤ÇÌµ¤¯¥²¥ë¥Þ¥ó·Ï¤â¥¹¥é¥Ö·Ï¤â¡¢¥é¥Æ¥ó·Ï¤ò½ü¤¯Çò¿Í¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¶¯¤¤¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ´¶¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Î»þÂå¤ÎÀïÁèËÖÈ¯¤â´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌäÂê¤Îº¬¸»¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Îò»ËÅªÇ§¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢Îò»Ë¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ï¡ÖÅö»þ¤Î¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Îò»Ë¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿·ëÏÀ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖÆÁÀî¸ÞÂå¾·³¹ËµÈ¤Ï¡¢À¸ÎàÎù¤ß¤ÎÎá¤òÈ¯¤·¤¿¤«¤é¶ò¤«¼Ô¤À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·è¤á¤Ä¤±¤À¡£ºÇ¶á¤Ï»ä¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¡×¤¤¤ä¡Ö¤à¤·¤íµÕ¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¹ËµÈ¤Ï¤à¤·¤íÌ¾·¯¡×¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢ÀÎ¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥Ð¥«¼Ô°·¤¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÉð»Î¤Ï¡Ö¿Í»¦¤·¤¬»Å»ö¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¾ï¼±¡×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÌ¿Âº½Å¤ÎÀ¤³¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡Ö¸¤¤ò»¦¤·¤Æ¤â»à·º¡×¤È¤¤¤¦¡Ö·àÌô¡×¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Î§¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Ë½ñ¤¤¤¿¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ µÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë ¹¾¸ÍÂç²þ³×ÊÔ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û´©¡Ë¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¹à¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ÏÌÔ½ë¤Ë½±¤ï¤ìÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤Ï¹â²¹¤¬¥³¥á¤ÎÉÔºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´í×ü¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô½½Ç¯Á°¤Ï¤½¤¦¤ÇÌµ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«³Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¿¤Ö¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥³¥á¡Ê¥¤¥Í¡Ë¤Ï¤½¤â¤½¤âÇ®ÂÓ¸¶»º¤Î¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²¹ÂÓ¤ÎÆüËÜ¤¬¤¤¤¯¤é½ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÎä³²¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤è¤¦¤ËÉÊ¼ï²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¶¼ï¤Î¥³¥á¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ö´¨¤µ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤¬½ë¤µ¤Ë¤Ï¼å¤¤¡×¡£¤À¤«¤é°Û¾ï¹â²¹¤À¤ÈÉÔºî¤¬¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥á¤¬¤Ç¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÆüËÜ¤Î°ðºî¤«¤éÎä³²¤Ë¤è¤ëÉÔºî¤Ï¤Û¤ÜÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¹¾¸Í»þÂå¡¢¸½ºß¤Î´ä¼ê¸©¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÆîÉôÈÍ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·´¨Îä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¥³¥á¤¬ÉÔºî¤È¤Ê¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤¬²î»à¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Îä³²¤Ë¤è¤ëÉÔºî¤ÏÅìËÌ¤ÎÌ±¤ò¤ª¤ª¤¤¤Ë¶ì¤·¤á¤¿¡£Æó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤ËÅìËÌ¤ÎÎä³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿ÀÄÇ¯¾¹»¤Ë¤Ï¡¢ÅìËÌÇÀÌ±¤Îº¤µç¤ò¤Ê¤ó¤È¤«µß¤ï¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡ÖÀÎ¤ÎÏÃ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀïÁ°¤ËÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Îµ»´±¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÊÂ²ÏÀ®»ñ¤¬Îä³²¤Ë¶¯¤¤¥¤¥Í¤ò³«È¯¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¿Í´Ö¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¡¢¤Ä¤Þ¤ê¾ï¼±¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Û¤ó¤Î¿ô½½Ç¯Á°¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¾ï¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¡Ö¾ï¼±¤ÎÊÑÁ«¡×¤³¤½Îò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
GHQ¤Èº¸Íã³Ø¼Ô¤Î±¢ËÅ
¡¡¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤Ø¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¸¤Ä¤ÏÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤âÍ¿§¿Í¼ï¤ÎÂçÅýÎÎ¤ä¼óÁê¤¬¤¢¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤Î¾ï¼±¡×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤ó¤ÎÉ´Ç¯Á°¤Þ¤Ç¤ÏÍ¿§¿Í¼ï¤ò¿Í´Ö°Ê²¼¤ÎÆ°Êª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤¬À¤³¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤âÈà¤é¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀµÅö¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ¿§¿Í¼ï¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬¤¤¤¯¤é¸ý¤ò»À¤Ã¤Ñ¤¯¤·¤ÆÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Åö»þ¤Î¡Ö¾ï¼±¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¡ÖÀÎ¤Î¾ï¼±¡×¤òÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Îò»Ë¤Ê¤ÉÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤ÞÄË´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÎò»Ë³Ø³¦¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥½¡¼¥ó¤Î¡ØÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ñÉ¾¤òÃ´Åö¤·¤¿¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÃö¸ýË®»Ò¾åÃÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒÀïÁè¤Ë¤ÏÀµµÁ¤ËËþ¤Á¤¿ÏÀÍý¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÇò¿ÍÆ±»Î¤Î¾ì¹ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ËÅìÀïÁè¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¼ïÊÎ»ë¤ÎÎÏ³Ø¤Ë¿»½á¤µ¤ì¤¿¿Í¼ïº¹ÊÌÀïÁè¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÎò»Ë²È¤Ë¤è¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ¦µ¤¤¢¤ë¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¤¯¥¿¥Ö¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ë´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ó
¡Ê¡Ø½µ´©Ä«Æü¡Ù1989Ç¯3·î31Æü¹æ½ñÉ¾Íó¤è¤êÈ´¿è¡Ë
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Îò»Ë³Ø³¦¤Ç¤ÏÌµ¤¯³°¤«¤éµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌÀïÁè¤ÎÌÌ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Î¾ï¼±¤È¤Ê¤é¤º¡Ö¥¿¥Ö¡¼¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ÍýÍ³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¤À¡£Âè°ì¤Ë¡¢¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¤ò¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤È¸Æ¤Ð¤»¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌÀïÁè¤ÎÌÌ¡×¤òÎò»Ë¤«¤éËõ»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿GHQ¡ÊÏ¢¹ç¹ñ·³ºÇ¹â»ÊÎá´±Áí»ÊÎáÉô¡Ë¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î±¢ËÅ¡£¤½¤·¤ÆÂèÆó¤Ë¡¢¡ÖÂçÆüËÜÄë¹ñ¤Î¹Ô°Ù¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°¤À¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÎò»Ë¤òÏÄ¶Ê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢º¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¤Î±¢ËÅ¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢¤Ä¤Þ¤êÆó¡»Æó¸ÞÇ¯¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢Àµ¼°¤ÊÎò»ËÅªÌ¾¾Î¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯í´í°¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÅª¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢Èà¤é¤Î±¢ËÅ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤Ç¤Ï¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤ä¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ·³¤Î¹¶Àª¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤·³¹Ò¶õÂâ¤¬¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤òÁóÇò¤Ë¤µ¤»¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¼çÎÏ´Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡×¤È¡Ö¥ì¥Ñ¥ë¥¹¡×¤ò·âÄÀ¤·¤¿³¤Àï¤Î¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Þ¥ì¡¼²³¤Àï¤È¤¤¤¦¡£
¡Ò¥Þ¥ì¡¼²³¤Àï¡¡¤Þ¤ì¡¼¤ª¤¤«¤¤¤»¤ó
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè³«ÀïÄ¾¸å¤Î1941Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ16¡Ë12·î10Æü¤Ë¡¢¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¥¯¥ï¥ó¥¿¥ó²¤ÇÀï¤ï¤ì¤¿Æü±Ñ³¤Àï¡£ÆüËÜ·³¤Î¥Þ¥ì¡¼¾åÎ¦ºîÀï¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á½Ð·â¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹ÅìÍÎ´ÏÂâ¤ÎÀï´Ï¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤È¥ì¥Ñ¥ë¥¹¤Î2ÀÉ¤òÆüËÜ³¤·³¤Î¹¶·âµ¡¤¬Çú·â¤ÈÍë·â¤Ç·âÄÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò¼º¤¤¡¢µòÅÀ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î±¿Ì¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤ÏÀï´Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤ÎÍ¥°Ì¤ò¼Â¾Ú¤·¡¢Àï´ÏÃæ¿´¼çµÁ¤Î½ªßá¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ó
¡Ê¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ò¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ó¡Ù¡¡¾®³Ø´Û´©¡¡¹àÌÜ¼¹É®¼ÔÆ£¸¶¾´¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ì¶å»Í°ìÇ¯¡Ê¾¼ÏÂ16¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤¬¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤À¡£³«Àï¤Ï½½Æó·îÈ¬Æü¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤½£¤Î³¤·³´ðÃÏ¤òÆüËÜ³¤·³¤Îµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬´ñ½±¡¦·âÇË¤·¤¿¡¢¤½¤ÎÆóÆü¸å¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢º£ÅÙ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³ÅìÍÎ´ÏÂâ¤Î¼çÎÏÀï´Ï¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤È¥ì¥Ñ¥ë¥¹¤ò·âÄÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤â¾¡¤Ã¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤â¾¡¤Ã¤¿¡×¤È¶¸´îÍðÉñ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é´Ñ¤¿±Ç²è¤Ç¤â¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¥Þ¥ì¡¼²³¤Àï¤Ë¾¡¤ÁÆüËÜ¿Í¤¬¶¸´îÍðÉñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤«¡©¡¡»ä¤âÁ´Éô¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¤ï¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ïµ²±¤ËÌµ¤¤¡£¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀöÇ¾¹©ºî¤Ç¤¢¤ë¡£Á°²ó½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¢ªÂçÅì°¡¶¦Æ±Àë¸À¢ª¤³¤ÎÀïÁè¤Ë¤Ï¿Í¼ïº¹ÊÌÀïÁè¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÏ¢ÁÛ¡×¤òË¸¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¿Þ¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥ì¡¼²³¤Àï¡×¤Î¹àÌÜ¼¹É®¼Ô¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆüËÜÎò»Ë³Ø³¦¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÄ«Á¯ÀïÁè¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤¬Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ç¥¿¥é¥á¤òÂç³Ø¤Î¶µÃÅ¤Ç¹ÖµÁ¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£¸¶¾´¥»¥ó¥»¥¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì¸«¡¢¸øÊ¿¡¦µÒ´ÑÅª¤Ë²áÉÔÂÌµ¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤ª¤ï¤«¤ê¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤ÎÆüËÜ¸ì¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤È¤Ï¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ¤òÀï°è¤Ë¤·¤¿ÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤¬¡¢¥Þ¥ì¡¼È¾Åç¤ÏÅì¤ÏÆî¥·¥Ê³¤¡¢À¾¤Ï¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢³Ø¼Ô¤Ê¤é¤º¤È¤âÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ð¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤¾¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¶ò¤«¤Ë¤âËÜÅö¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÂçÅì°¡ÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òËõ»¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¸þ¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÁÛÁü¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢¸å¼Ô¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Á°¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÆ£¸¶¾´¥»¥ó¥»¥¤¤ÏÂçÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³¤Î¾¹»¤È¤·¤ÆÂçÅì°¡ÀïÁè¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î°Õ¿Þ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ï¤º¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤ÏÄï»Ò¶Ú¤È¸À¤¦¤Ù¤º¸ÍãÎò»Ë³Ø¼Ô¤é¤¬¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤ÍÑ¸ì¤òÂ¤¸ì¤·ÄêÃå¤µ¤»¤è¤¦¤È²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ò¤«¤ÊÏÃ¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤¦¡£
¡ÊÂè1463²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°æÂô¸µÉ§¡Ê¤¤¤¶¤ï¡¦¤â¤È¤Ò¤³¡Ë¡¿ºî²È¡£1954Ç¯°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£TBSÊóÆ»¶Éµ¼Ô»þÂå¤Î1980Ç¯¤Ë¡¢¡Ø±î´Ý¸¸»ë¹Ô¡Ù¤ÇÂè26²ó¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Îò»Ë¿äÍý¾®Àâ¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦¤òÂó¤¯¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØµÕÀâ¤ÎÆüËÜ»Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¾·³¡Ù¡Ø¿¿¡¦ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¸½ºß¤Ï¼¹É®³èÆ°°Ê³°¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö°æÂô¸µÉ§¤ÎµÕÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯8·î15¡¦22Æü¹æ