13ÆüÄ«¡¢ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç²¤Ç¡¢º½Íø¤Î±¿ÈÂÁ¥¤È¥è¥Ã¥È¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê£¿ô¿Í¤¬³¤¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÉÕ¶á¤Î³¤¾å¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿ÃËÀ1¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ¸ÍÅç¤ÎËÌÅì¤ª¤è¤½2¥¥í¤Î³¤¾å¤Ç¤¹¡£ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢º½Íø±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡Ö¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¡Ö¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤ÇÂçÊ¬»Ôºß½»¤Î»³ËÜ¿¿¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î¿¦°÷
¡ÖÄ«Êý¤Ï¡Ê¸«ÄÌ¤·¤Ï¡Ë¤À¤¤¤Ö°¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
