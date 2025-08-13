¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Ç¤·¤ç!!¡×à³Ñ´¢¤ê·¿È´¤á¤ËÄ©¤àNBA¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥«¡¼¤Î1¿Í¤À¤¾!´ò¤·¤¤¤¹¤®¤ë!¡×¤ÎÀ¼
¥¸¥§¥é¡¼¥É¥óàÅ´ÈÄ¥Í¥¿á¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î...
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤¬NBA¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤Îà¤Þ¤µ¤«á¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖNBA¤Î¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥óÁª¼ê¤¬³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!!¸«»ö¤Ê·¿È´¤¤Ç¤·¤¿!!µÓÎ©¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä!!¤¢¡¼³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä!¡×¤È¡¢NBA¤Î¥Ç¥ó¥Ð¡¼¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¡¢¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤¬¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤ÎÅ´ÈÄ¥Í¥¿¤Î³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ°²è¤ò¤«¤ß¤Á¤£(µÜºê¸©¹âÆéÄ®½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£
¡¡211¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤Î¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤«¤ß¤Á¤£¤È¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¤Ï¡¢Âç¾®¤ÎµÓÎ©¤Ë¾è¤ê¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î·¿¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ç¥¢¥ó¥É¥ì¤¬À¼¤òµó¤²¤Ê¤¬¤éÁö¤êÈ´¤±¸«»ö¡¢À®¸ù¡£2¿Í¤È¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ËÜ²È¤ÎÀ¾ËÜ¤¬³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¤òÈäÏª¡£Í¾Íµ¤ÇÀ®¸ù¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³Ñ´¢¤ê·¿È´¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½Áª¼ê¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥À¥ó¥«¡¼¤Î1¿Í¤À¤¾!´ò¤·¤¤¤¹¤®¤ë!¡×¡Ö¥¸¥ç¡¼¥À¥óÁª¼ê¤â¾å¼ê¤À¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬À¾ËÜ¤µ¤ó¡¢¾å¼ê¡×¡ÖËÜ²ÈÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥óÁª¼ê¤Î´é¤¬Í¥¤·¤¯¤Æ¹¥¤¡×¡ÖµÓÎ©¤ÎÀ¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÇØ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¹¤®¤Ç¤·¤ç!!¡×¡ÖNBA¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£