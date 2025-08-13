¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Î¾Ú¸À¡È¸À¸ìÌÀÎÆ¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¡É¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ç¹ß¤ê¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤ÈÄËÀÚ¤Ë»×¤¦¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê70¡Ë¤¬13Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡ÁGOGO¡ªsmile¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¡¦ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï¼«¿È¤Î³ØÎòÌäÂê¤òÄ´ºº¤¹¤ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¡£¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Åú¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¤é¤Á¤ÎÌÀ¤«¤Ê¤¤ÌäÅú¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸Å´Ü¤Ï¡Ö½ª»Ï¡¢°Ï¤ß¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¤³¤Î¿Í¤Ï¥Ï¥¥Ï¥¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¥Ï¥¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÂÎºÛ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ãæ¿È¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸À¸ìÌÀÎÆ¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¿Í´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ÔÄ¹¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À¥¤¥¹¤È¤ª¶â¤Ë¤Ï¼¹Ãå¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤Ç¹ß¤ê¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡¢¤ÈÄËÀÚ¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«¿È¤â¥á¥Ç¥£¥¢Â¦¤È¤·¤Æ¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç³ØÂ´¶È¤·¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤ËÂç³Ø½Ð¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤ËÀ¯¼£²È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤â¥Ä¥Ã¥³¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤À¤±¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤âÉ¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ´¶È¾Ú½ñ¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë½ñÎà¤ò¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊóÆ»¤Ë¡Ö19.2ÉÃÄó¼¨¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö.2ÉÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡Ä¤½¤³¤Ë½É¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£MC¡¦ÀÐ°æÎ¼¼¡¥¢¥Ê¤â¡Ö²¿¤«¼¹Ç°¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£