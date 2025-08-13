¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¥±¤¬ºÊ¤ÎÂè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ»³ËÜÍ³¿¤â¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Ç½ËÊ¡
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¡¦¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤¬Âè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖKIKITO coming soon!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¥Þ¥ê¥¢¥Ê¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¤ª¤Ê¤«¤ò½Ð¤¹¥¥±Áª¼ê¡£2¿Í¤«¤é¤Ï¹¬¤»¤¢¤Õ¤ì¤ë¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥±Áª¼ê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤âÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢ÅÙ¡¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î3Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤µ¤ì¤¿RPG¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¼õ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
»î¹çÃæ¤Ç¤âÌî¼êÅÐÈÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÁ°¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ï¹Å¤¤ÁÇºà¤Ë¼é¤é¤ì¡¢¸åÆ¬Éô¤ÈÆ¬ÄºÉôÊ¬¤ÏÈ´¤±¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ì¤Ê¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡È¤ªº×¤êÃË¡É¤³¤È¥¥±Áª¼ê¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤¤È¯É½¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ä»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Ç½ËÊ¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£