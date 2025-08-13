¥è¥Ã¥È¤¬º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¾×ÆÍ¡¡¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃËÀ¡Ê70¡Ë»àË´¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¥è¥Ã¥È¤Î¹ÔÊýÁÜº÷¡¡ÂçÊ¬¡¦ÄÅµ×¸«»Ô¤ÎÊÝ¸ÍÅç²
ÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç²¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤¬º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÊ¬»Ô¤Î70ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥è¥Ã¥È¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÁ¥¤Î¼þ¤ê¤ò³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÁ¥¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç¤Î²¤Ç¡¢º½ÍøºÎ¼è±¿ÈÂÁ¥¤ÎÁ¥Ä¹¤«¤é¡Ö¥è¥Ã¥È¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¡£¥è¥Ã¥È¤Ë¤ÏÊ£¿ôÌ¾¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥è¥Ã¥È¤ÏÄÀ¤ó¤À²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤Èº´Çì³¤¾åÊÝ°Â½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤ÏÊÝ¸ÍÅç¤«¤éËÌÅì¤Ë2¥¥í¤Î³¤¾å¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÂçÊ¬³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Î½ä»ëÄú¤Ê¤É¤¬¥è¥Ã¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2»þ´Ö¸å¡¢ÃËÀ¤Ï»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Î»³ËÜ¿¿¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Ç¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¹ÔÊý¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥è¥Ã¥È¤òÁÜ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾×ÆÍ¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£