¡ÈÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö±ÇÁü¡É ¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ç¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥ÙÇúÈ¯¡¡2¿Í¤±¤¬¡¡¿·³ã»ÔÃæ±û¶è
¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇúÈ¯¤Î½Ö´Ö¤òÂª¤¨¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ëÆþ¤ê¸ý¤Î¥¬¥é¥¹¸Í¤¬Ê´¡¹¤Ë¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¡¢¿Í¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Ð¥Ã¥µ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¥¬¥é¥¹¤¬ºÙ¤«¤¯³ä¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡×
ÇúÈ¯»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¾¦¶È¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Âî¾å¥¬¥¹¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù1ËÜ¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢·úÊªÆâ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ2¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á¯µûÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤É¤âË¬¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢ÊÕ¤ê¤Ï°ì»þ¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£