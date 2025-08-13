日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）が１２日深夜に放送され、「美容疲れ」について特集した。

現在５４歳の大久保佳代子は、スタジオにいる若手の共演者を見渡しながら「私はもう、皆さんと違うかもしれないんですけど、５０歳過ぎてから、老いとの戦いじゃないですか。白髪染めに行ったりとか」と話し始める。

「顔にヒアルロン酸打ったりは、手を出したら最後だって、ちょっと思ってて。１個何かを入れ出したら、やり続けなきゃいけないでしょ。スタートするのが怖くて。でもぼちぼちスタートかなと」と躊躇しているという。

すると益若つばさが「でも大久保さんってキレイになりましたよね、ここ数年」と伝えると、大久保は食い気味に「どの口が言ってんだ」と思わずイラッ。スタジオは爆笑し、大久保は「うれしいよ。うれしいけど、上からだったからさ、ちょっと」と言うと、益若は「美容医療始めたんだろうなって勝手に思ってたんですよ」と興味津々。すると大久保は「これが、やってないのよ。ナチュラルボーンビューティー、私」とドヤ顔を見せた。