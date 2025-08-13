【LoveR Kiss Endless Memories】 11月27日 発売予定 価格：6,490円 プレイ人数：1人

ドラガミゲームスは、Nintendo Switch/Steam用恋愛シミュレーションゲーム「LoveR Kiss Endless Memories」の予約販売を同社の公式通販サイト「ドラガミストア」にて本日8月13日より開始する。価格は6,490円。予約販売期間は9月5日の12時まで。本作の発売日は11月27日の予定となっている。

ドラガミゲームス公式YouTubeチャンネルでは、本日8月13日に最新動画を公開。「LoveR Kiss Endless Memories」の最新情報をはじめ、Nintendo Switchパッケージ限定版および、ドラガミストア予約販売特典の詳細情報のほか、現在全国小売店にて予約販売中の商品特典情報についておさらいする内容となっている。

【特典紹介映像】

いま本作をドラガミストアで購入すると、オリジナル衣装DLC「ホーム水着」に加え、これまで公式動画にて「LoveR Kiss Endless Memories」の最新情報を届けてきたキャラクター「ゆっくりヒマリ」と「ゆっくりユミナ」を立体化した“ゆっくりぬいぐるみ”が特典として付属する。なお特典は数量限定となっている。

オリジナル衣装DLC「ホーム水着」

【ゆっくりヒマリ先生ぬいぐるみの仕様】【ゆっくりユミナぬいぐるみの仕様】

(C)2025 DRAGAMI GAMES