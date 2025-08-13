¤ä¤¹»Ò¡¢¿¤Ó¤¿Á°È±¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÎÀ¼¡Ä¡È¥¥ã¥éÊÑ¡ÉÀë¸À¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë°áÁõ¤ÈÈ±·¿¤Î¥¤¥á¡¼¥¸Ã¦µÑ
¡Ô¤ä¤¹»Ò¤¬¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡Õ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤¬8·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Ô¤ä¤¹»Ò¡¢º£¤³¤ó¤Ê¤ËÈ±¿¤Ó¤Æ¤Þ¤¹¡Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¤Ó¤¿Á°È±¤ò¤Ð¤µ¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¤ª¤í¤·¡¢Î¾ÌÜ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¤½¤ÎÈ±·¿¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢X¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤ÎÅê¹Æ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ÇÉï¤ÇÉÕ¤±¤¿¡È¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¡É¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢
¡ÔËÜÅö¤Ë¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¡©¡Õ
¡Ô°ì½ÖÃ¯¤«²ò¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤¿Æü¡¢¤ä¤¹»Ò¤Ï±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈµÇ° ¿·¥¸¥å¥é²Æº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£°áÁõ¤ÏÌÂºÌÊÁ¤ÎÍá°á¤ÇÊ¿¾ïÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤Õ¤ï¡×¤Ç¡¢·Ú¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡Ø¡ÊºÇ¶á¤Ï¡ËÌÂºÌ¤âÃå¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»öÌ³½ê¤Î°Õ¸þ¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥éÊÑ¤·¤Æ¤Þ¡Á¤¹¡ª¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡Ù¤È¸ì¤ë¤Ê¤É½¾Íè¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2021Ç¯¤Î¸µÃ¶¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ2021¿·Ç¯SP¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï1ËÜ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô¤Ï295ËÜ¡£300Ï¢¶Ð°Ê¾å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ï¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤Ï¡¢ËÑëÄ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¡Ø¤Ï¤¤¡Á¡Ù¤ÎÁÇÄ¾¤µ¤Ë¹¥´¶¤¬¤â¤¿¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥É¥ê¥ÖÂÐ±þ¤â¤Ç¤¤ë´ïÍÑ¤µ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·Á¯Ì£¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢½Ð±é¿ô¤Ï½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤·¡¢7·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øºä¾å¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ2»þ´ÖSP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î»ÜÀß¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤â¤Ö¤Á¾å¤²¡¢¿ô²¯±ß¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤òMC¤Îºä¾åÇ¦¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ìØ³Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡È¥¥ã¥éÊÑ¡É¤ò¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò³«Âó¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤ä¤¹»Ò¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£