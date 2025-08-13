¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¡¦º£²¬ÂóÌ´¤¬¿ÊÏ©¤òÉ½ÌÀ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Îý½¬¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à£°¡½£±ÁÏÀ®´Û¡Ê2025Ç¯8·î13Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Îº£²¬ÂóÌ´¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÁÏÀ®´ÛÀï¸å¡¢¡Ö¿ÊÏ©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¥×¥íÌîµå°ìËÜ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë80¤ÎÂç·¿Í··â¼ê¡£
¡¡9²ó¤Ë¤Ïº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÆÃÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²¬¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½éÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹Ã»Ò±à¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£