マーベル・スタジオによる「ファンタスティック４」待望の第１作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が公開中！マーベル・スタジオが初めて描く伝説のヒーローチーム“ファンタスティック４”のデビュー作として全世界で大きな注目を集めた本作は、全世界でのオープニング興収２億1800万ドル(約322億6400万円)※という記録的な大ヒットスタートとなり、そして、週末の世界興収ランキングでも、堂々の第１位を獲得！さらにはマーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)作品の37作連続全米初登場No.1という驚異的な記録を更新。今もなお世界中で絶賛の声が広がっています。

この度、本作に携わったクリエイター陣やキャスト陣が登場し、作品誕生の裏側を明かす特別映像が解禁となりました！

本作で描かれるのは、異なる力と個性を持ち、揺るぎない家族の絆で“最強”を超えた唯一無二のヒーローチーム“ファンタスティック4”の物語。時には“家族”、時には世界中から愛されるヒーローチーム“ファンタスティック４”として活躍する彼らだったが、家族の間に“新たな命”が加わろうとしていたその時、惑星を食い尽くす規格外の巨大な敵”宇宙神ギャラクタス”の脅威が地球に迫る！ギャラクタスの狙いは、新たに生まれてくる子供だった。地球滅亡へのカウントダウンが進む中、彼らが守るのは全人類か、家族か…。一人の人間としての葛藤を抱えながらも、４人はヒーローとして立ち向かう――。

【動画】「ファンタスティック４：ファースト・ステップ」特別映像「レトロフューチャーな世界観の創造」

https://www.youtube.com/watch?v=H3OljGdL7JQ



今回解禁されたのは、クリエイター陣のこだわりの深さが感じられるメイキング映像。本作を手掛けたマット・シャックマン監督たちは、観客たちに“ファンタスティック４”が活躍する【レトロフューチャーな架空の60年代】の世界をリアルに感じさせるため、CGに頼らず極力“実写”で撮影することにこだわり、“ファンタスティック４”のリーダーであるリード・リチャーズのラボや、彼らが住むバクスタービル、そして、敵の襲来によって物語が大きく動くこととなるタイムズスクエアまで、大規模なセットをゼロから建設した。また、一見CGかと思われるようなキャラクターやアイテムも、物理的につくられた“実写”。

例えば、「5人目のファンタスティック」とも呼ばれる“ファンタスティック４”の頼れる相棒・ハービー。観客たちからは既に「ハービーめちゃくちゃ可愛いかった♡」「早くもハービー推し」と大人気で、オリジナルグッズの売れ行きも上々の愛されキャラクターに成長しているが、その撮影には、特別に作られた動き滑らかなロボットが採用されている。映像内では、ハービー誕生までの貴重なデザイン画や、動きのテスト中かにも思われる途中経過のロボットも登場している。そのほか、“ファンタスティック４”の前に立ちはだかる敵ギャラクタスや、地球を守るため宇宙に向かう“ファンタスティック４”が乗る宇宙船など誕生の背景についても明かされている。主演を務めたペドロ・パスカルも「足を踏み入れただけで楽しくなる」「綿密に設計された映像体験だ」と話しているように、細部まで徹底的に作りこまれた“レトロフューチャー”な世界が、多くのファンたちを魅了しているようです。

マーベル・スタジオのこだわりが詰まった最新作『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』。“ファンタスティック４”やハービーらの活躍を、そして彼らが生きるレトロフューチャーな世界をぜひ劇場で堪能してほしい…！

© 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL.