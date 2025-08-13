Âç¤ÎÎ¤¡¢°¤ÉðÑî¤é¤È8ÈÖ¡¡Î¾²£¹Ë¤¬·Î¸Å¡¢Ë¾ºÎ¶¤Ï9ÈÖ
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤Ï13Æü¡¢À¹²¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÈË¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤¬ÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤ò¤³¤Ê¤·¡¢½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÏËëÆâ°¤ÉðÑî¤È½½Î¾ÎµÅÅ¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ8ÈÖ¤Ç6¾¡2ÇÔ¡£¿·²£¹Ë¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤ÇÃ±ÆÈ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î¶âÀ±4¸Ä¤òÇÛµë¤·¤¿¡£º£¸å¤â²ÝÂê¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÈÖ¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¹Í¤¨¤Ç¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÂÌÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡£½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï½½Î¾¤ÎÎµÅÅ¡¢¾ÅÆîÇµ³¤¤Ë9ÀïÁ´¾¡¡£ÎµÅÅ¤ò¤Ä¤êÍî¤È¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Éé½ý¤·¤¿º¸Â¿Æ»Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·Î¸Å¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È²óÉü¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£