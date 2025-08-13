USB Type-C充電で最大40Nm。穴あけもネジ締めもしっかり使える電動ドリル「JIMIBOX X1-J」
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
工具だってオシャレでもいいじゃん！
無骨なデザインも良いのですが、カジュアルにDIYを楽しむならデザイン性の高い工具を選んでもいいですよね。とはいえ性能は妥協したくない。
そんなこだわり派におすすめの電動ドリル「JIMIBOX X1-J」がmachi-yaに登場しました。12V / 最大トルク40Nmの性能はちょっとしたDIYや工作には必要十分。グレー基調のスマートなデザインながら、木材やタイル、ガラスなどに穴あけやビス止めをしっかりこなせる性能です。
先行セールでは価格もおトクになっていたので、さっそく詳細をチェックしていきましょう。
使いやすい12V / 最大40Nm
専門工具にはもっとパワフルな製品も数多くありますが、「JIMIBOX X1-J」は効率的なブラシレスモーターを採用し12Vバッテリーでトルクは最大40Nm。
本格的な建築用途などには向きませんが、ほどよいパワーで家庭で楽しむDIYや工作には十分使える性能です。
用途に応じた3モードを搭載。木材をはじめ、金属やレンガ、ガラスなど幅広い素材の穴あけやネジ締めに対応できるそう。
トルクは20段階の調整でき無段階変速機能も搭載。トリガーを引く強さで回転速度を細かく調整できるので、いきなりフルパワーで暴走して素材を破損するといったトラブルも回避できますよ。
バッテリーは専用タイプですが、USB-Cで充電できるのがポイント。プロ用工具では専用充電器が必要なことも多いですが、普段スマホなどに使っているアダプタが流用できるのは助かりますね。
ちなみに単体でモバイルバッテリーとしても使えるので、きちんと充電しておけば災害時などにも助かりそうです。
セット内容は充実
本体セットには一般的なネジビットに加えてドリルも付属。ドリルチャック（ビット装着口）も一般的なキーレスタイプなので、必要なサイズのドリルが足りない場合はホームセンター等で簡単に買い足せます。
家具の組み立てから日曜大工まで
お手頃価格の家具は組み立てタイプがほとんど。安価な、あるいは付属のチープな手動工具だとけっこう疲れますよね。
「JIMIBOX X1-J」のような、ある程度パワーのある電動ドリルドライバーがあれば疲れ知らずで効率的に作業ができるでしょう。
トルクのコントロールもしやすそうなので、DIY以外にも自転車の整備などに活用できそうですよ。
プロ御用達の製品もいいですが、デザインもスマートなのでカジュアルにDIYを始めたい人はぜひチェックしてみてください。
USB-Cで充電できる、デザインもスマートな12V / 40Nmドリルドライバー「JIMIBOX X1-J」は現在、クラウドファンディングサイトmachi-yaにて先行セールを実施中。
執筆時点では一般販売予定価格から33％OFFの28,980円（送料・税込）からオーダー可能でした。
気になった方は以下のリンクから詳細をチェックしてみてくださいね。
＞＞穴あけ・ねじ締め、失敗しない！Type-C充電対応のドリルドライバー「JIMIBOX X1-J」
Source: machi-ya, YouTube