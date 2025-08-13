株高受けて円売りも、入札の弱さなど受けて調整入る＝東京為替概況



ドル円は前日の米株高を受けた日経平均の続伸、豪州を除くアジア株の堅調さなどを好感して、リスク選好の円売りが広がった。



前日の海外市場で米消費者物価指数後のドル売りに１４８円５０銭超えから売りが出て、一時１４７円５０銭台を付け、東京朝も１４７円８０銭台で迎えた。朝方は１４７円７０銭から１４７円９０銭のレンジを中心とした推移となったが、株高を受けたリスク選好の動きが仲値後に強まり、午前の市場で１４８円１７銭まで上値を伸ばしている。



高値から少し調整が入ったところで、財務省の日本国債５年物の入札結果が公表され、２０２０年以来の低い応札率となったことが示されたことで、円買いとなった。結果発表前まで１.０５１%を付けていた５年国債利回りは１.０７１%まで上昇（債券価格が下落）、円買いを誘った。ドル円は１４８円割れまで調整が入った後、少しもみ合いとなったが、ロンドン勢の本格参加を前に調整が広がり、１４７円８０銭台を付けている。



ユーロドルは１.１６台後半推移。昨日のドル安の流れからしっかりした展開も１.１７００手前の売りをトライする勢いが見られず１.１６７０-１．１６９０レンジとなっている。



ユーロ円は午前の円安に朝の１７２円５０銭から１７２円７０銭のレンジから１７３円００銭をトライする展開。午後に１７３円０２銭まで上値を伸ばしたが、その後の円高に１７２円７０銭台を付けている。



ポンドドルはユーロドル同様にドル安を受けてしっかり。１.３４９０台から１.３５１２を付けた。ポンド円は朝の１９９円５０銭ばさみの推移から、午前の円安で１９９円９０銭台まで上昇。２００円手前の売りが上値を抑え、午後の円安一服で１９９円７０銭前後の推移となった。



MINKABUPRESS 山岡

