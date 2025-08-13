Image:elecom.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年8月13日は、衝撃吸収力の高さとスリムな設計が特長のELECOM（エレコム）の「ゼロショック バッグインバッグ Lサイズ（ZSB-BB01PLBK）」が、Amazonでは8月14日の発売に向け予約販売でお得に登場しています。

■この記事で紹介されている商品

衝撃吸収力とスリム設計を両立。8/14発売のエレコム「ゼロショック バッグインバッグ Lサイズ」がお買い得！

8月14日発売のELECOM（エレコム）の「ゼロショック バッグインバッグ Lサイズ（ZSB-BB01PLBK）」は、ウェーブ形状の低反発ポリウレタンで衝撃を吸収。

大容量ながらスリム設計のため、バッグの中でもスマートに収納できるバッグインバッグが9％オフとお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

最大の特徴は、ウェーブ形状の低反発ポリウレタンフォームを採用していること。

衝撃を効果的に吸収し、タブレットや周辺機器をしっかり守ります。Lサイズは約幅310mm×高さ220mm×奥行50mmの設計で、11インチクラスのタブレットにも対応します。

大容量でもスリム設計。厚みを抑えてバッグ内もスマートに

Image: Amazon.co.jp

「ゼロショック バッグインバッグ Lサイズ」は、内側に大小さまざまな5つのオープンポケットを配置。モバイルバッテリーやケーブルなど、ガジェットごとに分けて収納できて整理しやすくなっており、周辺機器もひとまとめにできる収納力の高さも魅力です。

それでいて、厚みは約50mmとスリム設計。バッグに入れてもかさばらず、通勤や出張、カフェでの作業など、あらゆるシーンでスマートに持ち運べます。

また、180度フルオープンでき、ガジェット類の出し入れがスムーズにできるのも嬉しいポイントです。

ガジェットをしっかり保護しつつ、持ち運びやすさにもこだわった「ゼロショック バッグインバッグ Lサイズ」。発売日は明日8月14日、現在予約受付中です。大切なデバイスを安全かつスタイリッシュに持ち運びたい方は、要チェックのアイテムですよ。

エレコム バッグインバッグ ゼロショック ポリエステル Mサイズ ブラック ZSB-BB01PLBK 4,264円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年8月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

