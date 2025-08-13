¡ÖÌó19.2ÉÃ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×°ËÅì»ÔÄ¹¡È¥Á¥é¸«¤»¡ÉÈÝÄê¡¡É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é½ÐÀÊ
³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤êÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬¡¢»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é¤á¤Æ¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢µÄÏÀ¤Ï¤«¤ß¹ç¤ï¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÅìÍÎÂç³Ø¤ò¡ÖÂ´¶È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÎò¤¬¡Ö½üÀÒ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï¶¯¤¤Ä´ºº¸¢¸Â¤ò»ý¤ÄÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
13Æü¡¢³«¤«¤ì¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ÏÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»ÎÆ±ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤¬¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ö·«¤êÊÖ¤·¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢6·î28Æü¤ËÂç³Ø¤ËË¬¤ì¤¿»þ¤Ë»ä¤¬Â´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¢¤½¤·¤Æ½üÀÒ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¾å¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï6·î¤Ë¡Ö½üÀÒ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿µÄÄ¹¤é¤Ë¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤·¤¿¤È¤¤¤¦Â´¶È¾Ú½ñ¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡ÖÊóÆ»¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¥Á¥é¸«¤»¡É¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¡¢Ìó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¥é¸«¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö»ÔÄ¹¤«¤éÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¹¤ëÃÎ¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾Ú¸À¤Ë²¿¤Îº¬µò¤â¾Úµò¤â¤Ê¤¯»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
