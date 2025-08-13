ケアネット、4-6月期(2Q)経常は52％増益、今期配当を見送り

ケアネット <2150> [東証Ｐ] が8月13日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比20.4％増の11.8億円に伸び、通期計画の23.7億円に対する進捗率は5年平均の46.6％を上回る50.0％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比14.3％減の11.8億円に減る計算になる。



同時に、TOBに伴い、従来12円としていた今期の期末一括配当を見送る方針とした。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比51.7％増の6.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の17.8％→23.0％に上昇した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続きにより、当社株式を非公開化することを企図していること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細については、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。）。当社は、当社の株主の皆様への利益還元を重要政策の一つと認識しており、配当については、各期の経営成績と事業への投資に備えるための内部留保の充実とを勘案して決定する方針をとっております。しかしながら、本公開買付けにおける買付け等の価格が、2025年12月期の期末配当を行わないことを前提として総合的に判断・決定されていることから、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2025年２月12日付で公表いたしました2025年12月期の配当予想を修正し、2025年12月31日を基準日とする期末配当を行わないことを決議いたしました。

