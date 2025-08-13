相沢紗世、夫・中島宏之氏と厳島神社へ 地元・広島で夫婦2ショット「夫婦揃って良い笑顔」「ナカジ羨ましい」
元プロ野球選手でメジャーリーグでも活躍した中島宏之氏（43）の妻でモデルの相沢紗世（47）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。世界遺産・厳島神社（広島県廿日市市）を訪れた際の夫婦ショットを公開した。
【写真】「ナカジ羨ましい」厳島神社で夫婦2ショットを披露した相沢紗世＆中島宏之氏
投稿では、大鳥居を背景に中島氏と並び、笑顔を見せる2人の姿を披露。「厳島神社 #広島 #宮島」とコメントし、観光を楽しむ様子を伝えた。広島出身の相沢にとっては、地元で過ごす貴重なひとときとなった。
この仲むつまじいショットに、コメント欄では「紗世さん笑顔素敵 ナカジ羨ましい」「素敵です」「相沢さんとても綺麗」「おかえりなさい。夫婦揃って良い笑顔ですね」「さよちゃん、ご夫妻で里帰りですね ご両親嬉しいですね」といった声が寄せられている。
