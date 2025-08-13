【YouTubeチャート】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」2週連続、通算24回目の首位 ボカロP・なきそ「いますぐ輪廻」初登場
今週（2025/8/1〜25/8/7）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比5.8％減、TOP100の初登場作は9作（前週12作）となった。
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（492.2万回）が2週連続、通算24回目の1位となった。ミセスの作品は6位（前週5位）に「クスシキ」（239.2万回）、9位（前週6位）に「青と夏（Live）」（226.6万回）、14位（前週10位）に「breakfast」（181.8万回）など、TOP10内に3作（前週4作）、TOP100内には前週と同じ7作がランクイン。安定した人気ぶりがうかがえる。
2位は前週と同じくHANA「Blue Jeans」（414.2万回）。等身大の恋心を“Blue Jeans”と“古いスニーカー”に重ねて描いた、切なさと淡い期待が交錯するラブソング。HANAの作品も5位（前週4位）にデビュー曲「ROSE」（261.0万回）、22位（前週17位）に「Burning Flower」（149.2万回）など、TOP100内に5作（前週5作）がランクイン。今年1月デビューにもかかわらず、快進撃を続けている。
4位に初登場したのは、ボカロP・なきその新曲「いますぐ輪廻（feat. 初音ミク）」（292.6万回）。運命さえも覆す愛と狂気を描いた、輪廻転生をテーマにした楽曲で、SNSでは楽曲そのものや、「メズマライザー」などで知られる動画制作者・channel が手がけたミュージックビデオ（MV）に関するさまざまな考察が飛び交っている。なお、なきそは10月2日に中国・上海で開催される『NIGHT HIKE TOURS 2025 in 上海』に出演することが発表されている。
8位には、藤井風「Love Like This」（229.2万回）が初登場。9月5日発売のニューアルバム『Prema』のリードトラックで、8月1日に先行配信された。同日公開されたMVでは、ヨーロッパを舞台に藤井自らがラブストーリーに挑戦。9日にはメイキング映像も公開された。
23位に初登場したのはSnow Man「Jack In The Box」（148.6万回）。7月に発売された12thシングル「SERIOUS」に収録されているカップリング曲で、MVではメンバーがじゃんけんの「グー・チョキ・パー」の動作を取り入れた振り付けや、拳を突き合わせる姿など、遊び心あふれる映像を楽しむことができる。
26位（前週53位）は、なとり「プロポーズ」（137.4万回）。今年５月にONE-MAN LIVE TOUR『摩擦』で初公開された楽曲で、MVのイラストはNARUEが担当し、軽快な音楽とかわいらしいアニメーションにもかかわらず、どこか不穏さを感じさせる作品となっている、映像監督はなとりの「金木犀」や「IN_MY_HEAD」のミュージックビデオを制作した深山詠美が務めている。
※カッコ内は視聴回数
