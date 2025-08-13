¼«¾Î¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¹âÃÏÍ¥¸ã¤òÁ´ÎÏ·ã¼Ì¡¡¡ØCanCam¡Ù½é¥½¥íÉ½»æ¤Ç¡È¸«ÊÖ¤êÈþÃË¡É¤Ë
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCanCam¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë10·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤Ç½é¤Î¥½¥íÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬É½»æ¤Ê¤ó¤Æ¡¢CanCam¤µ¤ó¹¶¤á¤¹¤®¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¤¯¤·¤ã¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¹âÃÏ¤Ë¤è¤ë¡È¸«ÊÖ¤êÈþÃË¡É¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥½¥íÉ½»æ¤Ï¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸ì¤ë¹âÃÏ¤À¤¬¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¿¤Á¤Þ¤Á¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¸ª±Û¤·¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¤×¤ë¤ó¤È¤·¤¿¿°¡¢ÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÁ°È±¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ5Âç¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÄ¶Ëþ°÷¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤âÉñÂæ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¡£25Æü¤«¤é¤Ï¼ç±éÉñÂæ¡Ø¤¢¤ëÆü¡¢¤¢¤ë»þ¡¢¤Ê¤¤ÃË¡£¡Ù¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¹âÃÏ¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡×¤ÈÉ½¸½¡£Ãæ¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼«¾Î¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¹âÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¡¢Ìµ¼Ùµ¤¡¢¥»¥¯¥·¡¼¡¢¤Á¤ç¤¤¥ï¥ë¡Ä¤È¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÁ´ÎÏ·ã¼Ì¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀßÄê¤ò±é¤¸Ê¬¤±¡¢Éô²°Ãå»Ñ¤ÇÌÓÉÛ¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë´Å¡Á¤¤¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤Îµ¤¤À¤ë¤²¤Ê»Ñ¤¬±ð¤Ã¤Ý¤¹¤®¤ë¥«¥Ã¥È¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢ÌÑÁÛ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë´ãÊ¡¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¡£¾ø¤·½ë¤¤Ìî³°¥í¥±¤Ç¤â¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾ï¤ËÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤â½ÀÆð¤Ë±þ¤¨¤ë¹âÃÏ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ïÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È·ÇºÜ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ä¡¢ºÇ¶á¤Î»öÌ³½êÆâ¤Ç¤ÎÃçÎÉ¤·»ö¾ð¡¢¼ç±éÉñÂæ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÏÃÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Îø°¦¥È¡¼¥¯¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÈäÏª¡£¡Ö¹âÃÏ¤Î¡ÈÎø¿ÍÎÏ¡É¤ò¼«¸ÊºÎÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö15ÅÀ¡×¡Ê!?¡Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï»ïÌÌ¤Ë¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃ½¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¹âÃÏ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¸¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£¹æ¤Ë¤Ï»ïÌÌ2¥Ú¡¼¥¸Ê¬¥µ¥¤¥º¤ÎÆÃÂçÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×ÉÕÏ¿¤â¡£É½ÌÌ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê´Å¤á¤Ç¥®¥å¥Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê2¥«¥Ã¥È¡£Î¢ÌÌ¤ÏµÕ¤ËÎÏ¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥É¥¥É¥¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤2¥«¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
