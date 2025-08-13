¡áLOVEÌî¸ý°á¿¥¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÈäÏª¡¡Éô²°Ãå»Ñ¡õ²Æ¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤â
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤ÎÌî¸ý°á¿¥¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBRODY10·î¹æ Áý´©¡Ù¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿Ìî¸ý°á¿¥
¡¡¡áLOVE¤Ïº£Ç¯Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÃíÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Ìî¸ý¤ÏÃæÌÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï²Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÊÀ¸³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉô²°Ãå¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÏÇµÌÚºä46¤ÎÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÚÉ½»æ¥«¥Ã¥È¡ÛÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡õÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿Ìî¸ý°á¿¥
¡¡¡áLOVE¤Ïº£Ç¯Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¤·¡¢¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÖÃíÌÜ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£Ìî¸ý¤ÏÃæÌÌ¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï²Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼«Á³ÂÎ¤ÊÀ¸³è¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉô²°Ãå¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ïÈÇ¤ÏÇµÌÚºä46¤ÎÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£