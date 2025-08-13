【FOD】韓国ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』日韓同日配信放送が決定！

フジテレビは、同社が運営する動画配信サービスFODにて、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演する大注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』を、本国（韓国）の放送開始日である9月5日より国内独占配信を開始します。

また、同作の日本配信開始を記念し、8月29日に主演のソン・ジュンギ／チョン・ウヒを迎える来日記念イベントの開催も決定！

イベントにはFODプレミアム会員200名を招待（抽選）。初月200円キャンペーンを利用して新規加入した人も応募可能です。作品の魅力をいち早く味わいながら、キャストと直接触れ合える貴重なチャンスとなります。

https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （FOD配信ページ）

https://news.fod.fujitv.co.jp/news_detail/648 （キャンペーン詳細ページ）

■韓国トップ俳優と実力派女優が描く青春ロマンス

韓国での放送との同日配信が実現したことにより、FOD視聴者も本国のファンに遅れを取ることなく楽しめます。この夏大注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』の配信が、いまから待ちきれない人もきっと多いのではないでしょうか。

同作は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いています。

きっと多くの人が経験したことがある淡い恋の思い出とリンクするでしょう。温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーです。

ドラマ『ヴィンチェンツォ』（Netflixジャパン1位）や『太陽の末裔Love Under The Sun』（韓国で最高視聴率41.6%を獲得）など多数の話題作で主演を務めたソン・ジュンギと、映画『ハン・ゴンジュ17歳の涙』『ヒーローではないけれど』『The 8 Show』にて観客を物語の奥深くへ引き込むほど迫真の演技を魅せた実力派女優のチョン・ウヒがW主演。

監督は人気ドラマ『ユミの細胞たち』を手掛けたイ・サンヨプ、脚本は『それでも僕らは走り続ける』のパク・シヒョンが務め、ロマンスの真髄を届けます。

■【ストーリー】

かつて子役俳優として名を馳せたものの、ある出来事をきっかけに芸能界を去ることを余儀なくされ、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ） 。つらく苦しい青春時代を過ごしたヘは、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）の突然の訪問により十年以上の時を経て再会を果たします。再会の嬉しさもつかの間、ヘはジェヨンの訪問の理由がエンターテイメント企業で働く彼女の仕事の昇進のためであることを知り苦い思いをしますが、それでもジェヨンに協力することから再び二人の歯車が回り始めます。

◇来日記念ドラマイベント・招待キャンペーン概要

●イベント名：FOD独占配信&ソン・ジュンギ／チョン・ウヒ 来日記念 ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』トークイベント

●開催日時：8月29日 15時30分開場／16時開演（18時終演予定）

●会場：都内某所（当選者のみに案内）

●登壇：ソン・ジュンギ／チョン・ウヒ（予定）

●招待人数：200名

●応募対象：FODプレミアム会員（既存・新規とも応募可）

●応募期間：8月6日 9時30分 〜 8月21日 23時59分

●応募方法：キャンペーン詳細ページ（ https://news.fod.fujitv.co.jp/news_detail/648 ）内の応募フォームに必要事項を入力のうえ応募してください。必ず注意事項を確認してください。

●当選連絡：当選者のみに、8月下旬を目途に登録メールアドレス宛へ当選メールを送信。入場方法などの詳細は当選メールにて案内します。

●注意事項

・キャンペーン／イベント内容は予告なく変更となる場合があります。

・登壇者やタイムテーブルが変更になる可能性があります。

・会場までの交通費・宿泊費等は当選者の負担となります。

■『マイ・ユース（My Youth）』概要

●タイトル：『マイ・ユース（My Youth）』（全12話）

●配信：9月5日 FODにて国内独占配信開始 以降、毎週金曜日最新話配信

※配信日時は予告なく変更となる場合があります。

●出演：ソン・ジュンギ / チョン・ウヒ ほか

●スタッフ：

・演出: イ・サンヨプ

・脚本: パク・シヒョン

●URL：https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （配信ページ）

◇FOD初月200円 「ドラマは、あなたの味方だ。」キャンペーン実施中

動画配信サービスFODでは、9月12日 17時59分まで「ドラマは、あなたの味方だ。」キャンペーンを開催中。キャンペーン期間中にFODプレミアムに新規入会すると、通常は月額料金976円（税込）のところ最初の1ヶ月間の料金が200円（税込）となります。初月200円でドラマ『マイ・ユース（My Youth）』を視聴できるこのチャンスをぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか！

●URL：https://fod.fujitv.co.jp/cp/summer2025/lp （キャンペーン概要）

（エボル）