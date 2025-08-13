¥é¥Ü¥í£Á£É¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò21¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡£Ì£á£â£ï£ò£ï¡¥£Á£É <5586> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯9·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(24Ç¯10·î-25Ç¯6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ33.3¡óÁý¤Î1²¯2800Ëü±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯5000Ëü±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª1²¯9700Ëü±ß¤Ë21.2¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-9·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î4400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(ÈóÏ¢·ë)¢ª900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ë¤Ï2900Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.9¡ó¢ª-18.4¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
¡¡¢¨º£´ü¤«¤éÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê»¤»¤ÆÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î2²¯5000Ëü±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª1²¯9700Ëü±ß¤Ë21.2¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿²¼Êý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿4-9·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î4400Ëü±ß¤Î¹õ»ú(ÈóÏ¢·ë)¢ª900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¤Ë¸º³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤ÆÀÖ»ú·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï7800Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ë¤Ï2900Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.9¡ó¢ª-18.4¡ó¤ËµÞ°²½¤·¤¿¡£
¡¡¢¨º£´ü¤«¤éÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹