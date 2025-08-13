サンクロレラ主催の『SC CUP 2025』開催…全国から強豪高校が参戦

株式会社サン・クロレラは、全国からバスケットボール強豪高校が集まる『SC CUP 2025』の開催を発表した。

同社は、緑藻類の「クロレラ」を主力とした製品をグローバルに展開する健康食品会社で、その栄養成分が注目され滋賀レイクスや渡邊雄太（千葉ジェッツ）、バレーボール選手の高橋藍など、アスリートの健康をサポート。また、若きバスケットボールプレーヤーを育成する「GLOBALLERSプロジェクト」を手がけるなど、クロレラを通じて未来ある選手の発掘と育成にも注力している。

今大会は8月23日に、かたおかアリーナ京都（京都西京極競技場）で行われ、京都精華学園高校と洛南高校（ともに京都府）、中部大学第一高校（愛知県）、埼玉栄高校（埼玉県）の4校と、滋賀レイクスU18、そして台湾の光復高校が2つのグループに分かれて対戦する。

＜Aコート＞



京都精華学園高校



中部大学第一高校



滋賀レイクスU18

＜Bコート＞



光復高校



埼玉栄高校



洛南高校

観戦は無料で、会場ではバスケットボールアパレルブランドのAKTR（アクター）のポップアップショップも展開される。