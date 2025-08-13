SixTONES髙地優吾『CanCam』初ソロ表紙！「僕が表紙なんて、CanCamさん攻めすぎですよ（笑）！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■かっこいい、かわいい、ワイルド、無邪気、セクシー、ちょいワル…普段とはひと味もふた味も違う高地に、心拍数急上昇待ったなし！

SixTONESの高地優吾（高は、はしごだかが正式表記）が、8月22日発売の『CanCam』10月号特別版で、自身初となる同誌ソロ表紙を飾る。

「僕が表紙なんて、CanCamさん攻めすぎですよ（笑）！」と、くしゃっとした笑顔で話すのは、SixTONESの高地優吾。「（ソロ表紙は）プレッシャーはありましたね」と語る高地だが、撮影が始まるとたちまちスイッチオン。至近距離からこちらを振り返り、肩越しにドキッとするような眼差しを披露してくれた。

また、瑞々しくぷるんとした唇、目にかかるセクシーな前髪もポイント。まさに“見返り美男”な初ソロ表紙を、ぜひ堪能しよう。

グループとして5大ドーム公演を超満員で成功させ、個人でも舞台やドラマで活躍。8月25日からは主演舞台『ある日、ある時、ない男。』が開幕…と第一線を走り続けている高地だが、いつも自分のことを「普通の人なんで」と表現。中ページでは、そんな自称“普通の人”高地の魅力を、あらゆる角度から全力激写。かっこいい、かわいい、ワイルド、無邪気、セクシー、ちょいワル…。これだけいろんな顔があるなんて、実は全然普通じゃない!? 普段とはひと味もふた味も違う高地に、心拍数急上昇待ったなし。

■どの高地が好き？ 変わりまくる表情に目が離せない！

今回の撮影では実に様々な人格を演じてもらった。部屋着姿で毛布をギュッと抱きしめる甘～いカットや、ベッドでの気だるげな姿が艶っぽすぎるカット、そしてもちろんバイクにまたがるカットも…。妄想が止まらなくなる眼福カットの数々は必見だ。蒸し暑い野外ロケでも「全然大丈夫です！」と常に朗らかで、カメラマンのリクエストにも柔軟に応えてくれる高地に、スタッフ一同癒されまくりだった。

また、誌面にはスペシャルインタビューもたっぷりと掲載。ファンにはどういうイメージをもたれていると思う？ という質問や、最近の事務所内での仲良し事情、主演舞台の見どころなど多彩な話題に加えて、恋愛トークもたっぷりと披露。高地の“恋人力”を自己採点するなら？ という質問への回答は、まさかの「15点」!? そのワケはぜひ誌面でチェックを。

さらに、特集の最後には高地のことをもっともっと深掘りするページもあるので、見逃し厳禁だ。

■抱きしめたい？ 抱きしめられたい？ 特大両面ピンナップ

さらにさらに、今号には誌面2ページ分サイズの特大両面ピンナップ付録が付いてくる。表面は、ちょっぴり甘めでギュッと抱きしめたくなるような2カット。裏面は逆に力強く抱きしめられたくなるような…ドキドキの止まらない2カットを掲載。

こんな高地に会えるのは『CanCam』だけ。10月号特別版は8月22日発売。

書籍情報

2025.08.22 ON SALE

『CanCam』10月号特別版

リリース情報

2025.07.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Stargaze」

2025.09.10 ON SALE

SINGLE「Stargaze」

