ÌÖ²°¡¢¾å´ü·Ð¾ï¤¬73¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦4-6·î´ü¤â5.6ÇÜÁý±×

¡¡ÌÖ²° <4258> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬8·î13ÆüÂç°ú¤±¸å(16:05)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×(1-6·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ73.2¡óÁý¤Î4.7²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î7.7²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï62.1¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î51.0¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾å´ü¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿7-12·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.2¡óÁý¤Î2.9²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë4-6·î´ü(2Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.6ÇÜ¤Î2²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.2¡ó¢ª15.0¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
