¡ÚMLB¡Û¡Èµå³¦ºÇ¹âÊö¤Î50¿Í¡É¤òÁª½Ð¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï2°Ì¡ÖÆóÅáÎ®¤ÎºÍÇ½¤Ï´°Á´¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡1°Ì¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ä¡Ä
ÊÆ¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¡Öµå³¦¤Î¥È¥Ã¥×50Áª¼ê¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£1°Ì¤Ë¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤¬2°Ì¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÅê¼ê¤ÈÌî¼ê¤È¤¤¤¦¶èÊ¬¤±¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±½ã¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×50¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ëÅê¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¡×
Æ±¶É¤Ï4·î¤Ë¡Ö¥È¥Ã¥×100¡×¤òÁª½Ð¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥·ー¥º¥ó¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¼±¼Ô17¿Í¤¬Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºÆÉ¾²Á¡£Àµ¸í¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢Àººº¤ò½Å¤Í¤Æ¾å°Ì50¿Í¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£Á°²ó¤Î¥È¥Ã¥×100¤Ç¤Ï4°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê½ç°Ì¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£Æ±¶É¤Ï¥ä¥ó¥ー¥¹¤Î¼çË¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤Ê2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2Ç¯Ï¢Â³¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¶á4¥·ー¥º¥ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î¥¢¡¦¥êー¥°MVP³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï³«Ëë¤«¤éÌÔÂÇ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¬¡¢7·î²¼½Ü¤Ë±¦Éª¤Î¶þ¶ÚÂ»½ý¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£¤½¤ì¤ÈÁ°¸å¤·¤ÆÄ´»Ò¤Ë¥Ö¥ìー¥¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â1967Ç¯°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¡¦¥êー¥°3´§²¦¤ÎºÂ¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¡£Æ±¶É¤Ï¡ÖÈà¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¤À¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô
2°Ì¤ÏÁ°²ó¤«¤é1¤Ä½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿ÂçÃ«¡£Æ±¶É¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢¡Ê¤Û¤Ü¡Ë´°Á´¤Ë²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤Ï¡¢ÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤â¥Ê¡¦¥êー¥°MVP¸õÊä¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥·ー¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¡¢¸½ºß¤Ï4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë±¦Éª¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢º£¤ÎÈà¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡¢¤¤¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅê¼ê¤È¤·¤ÆÅêµå²ó¿ô¤ò¤É¤ì¤À¤±¿¤Ó¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÉé½ý¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Áー¥à¤¬¿µ½Å¤ËÅê¼êÉüµ¢¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×10¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢3°Ì¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤òÁÀ¤¦¥¹¥¯ー¥Ð¥ë¡¢4°Ì¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»ºÃæ¤Î¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢5°Ì¤Ï¥Ü¥Óー¡¦¥¦¥¤¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¤Ï¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¡Ë¡¢¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¡¢¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£ー¥éーÅê¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¡¢¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¡¦¥¯¥í¥·¥§Åê¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£