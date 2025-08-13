½»Âð1ÅïÁ´¾Æ¡¡50ÂåÃËÀ¤¬¼ê¤äÂ¤Ë¤ä¤±¤É¡¡¹Åç»ÔÀ¾¶è
13ÆüÄ«¡¢¹Åç»Ô¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢50Âå¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Åç»ÔÀ¾¶è»³ÅÄ¿·Ä®2ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¸áÁ°8»þ20Ê¬º¢¡Ö2³¬¤«¤é±ê¡×¤È½»¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·²Ð¤ÏÌó1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤¬Á´¾Æ¡£¼þÊÕ¤Î½»Âð¤Î°ìÉô¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼ê¤äÂ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¡£·Ù»¡¤Ï¡¢2³¬¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¤È¤ß¤Æ¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯8·î13Æü¡Û