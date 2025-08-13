¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿U21½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ª Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥×ー¥ëD¤Î1°Ì¤ÇÄÌ²á¡ÚU21½÷»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Û
¡¡12Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥é¥Ð¥ä¤Ç2025½÷»ÒU21À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ëU21½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÏU21½÷»Ò¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¾ì24¥Áー¥à¤¬¥×ー¥ëA～D¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡£¥×ー¥ëD¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇU21½÷»Ò¥Á¥êÂåÉ½¡¢U21½÷»Ò¥¿¥¤ÂåÉ½¡¢U21½÷»Ò¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡¢U21½÷»Ò¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÌµÇÔ¤Î4Ï¢¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÉé¤±¤Ê¤·¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ÇÁ´¾¡ÂÐ·è¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¥êー¥É¤òµö¤¹Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤òÊø¤¹¥µー¥Ö¤äÇ´¤ê¶¯¤¤·Ò¤®¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¤¬¤¹¤«¤µ¤º5-4¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯¡£¸ß¤¤¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢ç±Ãå¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ½ªÈ×¤ËÆþ¤ë¡£Àè¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿Ãæ¡¢¥Ç¥åー¥¹¤Ë»ý¤Á¹þ¤ßÇ´¤Ã¤¿ÆüËÜ¤À¤¬24-26¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÍî¤È¤¹¡£
¡¡Â³¤¯Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÙÉ¹³¤·¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¥í¥ó¥°¥é¥êー¤òÀ©¤·¡¢Àª¤¤ÉÕ¤¤¤¿ÆüËÜ¡£¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¾åÂ¼°ÉºÚ¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢15-9¤Þ¤ÇÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£°Ê¹ß¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¡¢Áê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï25-17¤ÎÂçº¹¤ÇÂè2¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ë¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿ÆüËÜ¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¡£¥ß¥¹¤ÎÌÜÎ©¤ÄÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢¹¶¼é¤Ç°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜ¤Ï12-7¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£ÃæÈ×¤â¥Üー¥ë¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ÆüËÜ¡£19-12¤Þ¤ÇÅÀº¹¤¬³«¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¹â¤µ¤È¥Ñ¥ïー¤ÇÆüËÜ¤òÌÔÄÉ¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤ò½ù¡¹¤Ë½Ì¤á¤ë¡£Ç´¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢25-22¤ÇÂè3¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¡£
¡¡¾¡Éé¤ÎÂè4¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢1-5¤ÈÀè¹Ô¤µ¤ì¤ëÆþ¤ê¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー°ËÆ£°ìÍÕ¤Î¥µー¥Ö¤«¤éÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£ÆüËÜ¥êー¥É¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÃæÈ×¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£Î®¤ì¤¬Î¾¥Áー¥à¤ò¹Ô¤¸ò¤¦Ãæ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇµÕÅ¾¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£Âè4¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¹¶¤á¤¿¥µー¥Ö¤ä·ø¤¤¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¤¿ÆüËÜ¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¤ÎÁ´¾¡ÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥×ー¥ëD¤Î1°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£Round Of 16¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¼¡Àï¡¢8·î13Æü¡Ê¿å¡Ë21:00¤è¤ê¥×ー¥ëB¤Ç4°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿U21½÷»Ò¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆüËÜ 3-1 ¥Ö¥é¥¸¥ë
Âè1¥»¥Ã¥È 24-26
Âè2¥»¥Ã¥È 25-17
Âè3¥»¥Ã¥È 25-22
Âè4¥»¥Ã¥È 25-22