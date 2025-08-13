ÅÁÅý¤Îµ»¤È¶¦¤Ë²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡¡¡ÖÆüËÜ¤Îµ»Å¸¡×·§ËÜ»Ô¤ÎÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç18Æü¤Þ¤Ç
Á´¹ñ¤Î¿¦¿Í¤ÎÅÁÅý¤Îµ»¤¬¸÷¤ë¡ÖÆüËÜ¤Îµ»Å¸¡×¤¬¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅÁÅý¤Îµ»¤È¶¦¤Ë²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¡¡¡ÖÆüËÜ¤Îµ»Å¸¡×·§ËÜ»Ô¤ÎÄá²°É´²ßÅ¹¤Ç18Æü¤Þ¤Ç
¿¦¿Í¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤Ï¡¢Çþ¤ï¤éË¹»Ò¡£ÌÜ¤¬ºÙ¤¤¤¿¤á¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯·Ú¤µ¤ÈÇö¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Äá²°É´²ßÅ¹¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤Îµ»Å¸¡×¤Ë¤Ï¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃÎ·Ã¤äÅÁÅý¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿µ»¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
150Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÌÚÀ½ÉÊ¤ÎÅ¹¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÊÛÅöÈ¢¤Ï¡¢ÄÌµ¤À¤äÄ´¼¾À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¾ø¤ì¤¿¤êÊÑ·Á¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢²Æ¾ì¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡ÖÍ§ÁµÀ÷¡×¤ò±þÍÑ¤·¤¿µ»Ë¡¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÀ÷¤á½Ð¤·¤¿¥ì¥¶ー¤Î¾®Êª¤Ê¤É¡¢µ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÉÊ¡¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºÅ¤·¤Ï8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£