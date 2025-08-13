CBC特別解説委員の石塚元章氏が13日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」に出演。静岡県伊東市・田久保真紀市長について語った。

田久保氏はこの日、自身の学歴問題を調査する市議会の特別委員会（百条委員会）に出頭。東洋大の「卒業証書」とする書類の提出は拒み続ける中、同市議会議長・副議長に“チラ見せ”したという報道への反論を繰り広げた。

尋問では「報道であるような“チラ見せ”といった事実はありませんで、私のほうとしましては手で提示をしまして、約19.2秒ほど見ていただいたと記憶しております」と証言。その後の囲み会見では、やりとりを録音したものからストップウォッチで計ったと説明し、「私の持っている記録では、19.2秒提示をしたということと、“もっときちんと見せてください”、チラ見せでパタパタと閉じで“そういったことはやめてください”といった会話の記録はありません。提示の後に、議長のほうからは“いいじゃん”というコメントを頂いております」と詳細を語った。

これに、石塚氏は「基本的に、（卒業証書を）本物と思っているなら、堂々とそれを（議長らに）渡せばいい」と指摘。「はっきり言わせてもらって、2秒だろうが10秒だろうが19秒だろうが関係ないんです！こういうのをチラ見せと言うんです。19秒だからチラ見せじゃない、という理屈が分からない。僕に言わせれば19秒でもチラ見せですよ。渡せばいいんだから」とバッサリ斬った。

MC・石井亮次アナも、石塚氏のド正論に「その通り！」と続き、「もっと言うたら、今日持ってこーい！何を守ろうとしてるんですか、彼女は」とあきれた。

さらに石塚氏は田久保氏の証言に「後からウソだと言われないように、言われないように言い方を考えてる。ずっと聞いてましたけど、基本的に市長のコメントは後でウソだと言われないようにどういう言い回しで言えばイイかだけを考えてる。後で偽証だと言われたら罰せられるから。弁護士と打ち合わせて…全部そうですよ」と語っていた。