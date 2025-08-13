ÀÐÀî¡¦ÃÚÃÎ»ö¤¬ÊøÍî¸½¾ì¤ò»ë»¡¡¡Âç±«¤ÇÊø¤ì¤¿¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¡¡Áá´ü¤Î¸¶°øµæÌÀ¤ò»Ø¼¨
¹ß¤êÂ³¤¤¤¿Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»¤¬ÊøÍî¤·¡¢¼Ö3Âæ¤¬Å¾Íî¤·¤¿¸½¾ì¤òÀÐÀî¸©¤ÎÃÚÃÎ»ö¤¬»ë»¡¤·¡¢Áá´ü¤Î¸¶°øµæÌÀ¤ò»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Î¹ñÆ»249¹æ¤Ï¡¢Âç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÆ»Ï©¤¬ÊøÍî¤·¡¢Âç·¿¼Ö1Âæ¤È¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤¬³³²¼¤ËÅ¾Íî¡£3¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÚÃÎ»ö¤Ï13ÆüÄ«¡¢¤½¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡¤·¡¢Ã´Åö¼Ô¤«¤éÊøÍî¤·¤¿¾ì½ê¤ÏÀ¹¤êÅÚ¤ò¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÇ½ÅÐÅÚÌÚÁí¹ç»öÌ³½ê¡¦Ç½ÅÐ ÌÐÏÂ ½êÄ¹¡§
¡ÖÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»³¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¿å¤ß¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿å¤¬À¹¤êÅÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊøÍî¤·¤¿¸¶°ø¤Î°ì°ø¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
ÀÐÀî¸©¡¦ÃÚ ¹À ÃÎ»ö¡§
¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤¬Êø¤ì¤ÆÍî¤Á¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸¶°ø¤Ï¡¢Ä´¤Ù¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢±üÇ½ÅÐ¤ÎÉüµì¹©»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¼ÖÎ¾¤Ê¤É¡¢1Æü8000Âæ¤¬ÄÌ¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÌÌ¤Ï¤¦²óÏ©¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢ÃÏ¼ÁÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Éüµì¹©»ö¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£