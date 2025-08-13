中西アルノ、夏らしさと郷愁の情感豊かなグラビア披露 乃木坂46として「伝統」と「個性」のバランスも語る
アイドルグループ・乃木坂46の中西アルノ（22）が、22日発売の創刊10周年記念号となる『BRODY10月号』（白夜書房）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。
【表紙カット】グラビアで存在感を見せつける中西アルノ
全22ページにわたる特集では、ノースリーブを基調にした3種類の衣装を身にまとい、夏の終わりを旅する物語を収めた。外を自由に歩きながら自然や街並みと出会い、レトロな映画館でひとときを過ごし、夜は花火を手に儚（はかな）げな表情を浮かべる。ページをめくるごとに、夏らしさと郷愁が入り混じる、情感豊かなグラビアとなっている。
インタビューでは、最近熱中しているゲームの話や同期との意外な関係性、新加入した6期生への思いなど、変化するグループの中での日々を語った。さらに、乃木坂46という大きな存在の中で「伝統」と「個性」のバランスをどう捉えているのかにも踏み込み、中西ならではの洞察が随所に光る内容となっている。
さらに巻末インタビューページには、俳優・アーティストとして唯一無二の存在感を放つ、のんが登場。「直撃 本田圭佑」などで知られるスポーツライター・木崎伸也によるロングインタビューが収録されている。俳優業とアーティスト活動を通じ表現に向き合い続ける中で、逆境を創作の原動力へと変えてきた歩みや、本名を冠した最新アルバム『Renarrate』に込めた決意を、飾らない言葉で語り尽くした。
中面グラビア＆インタビュー特集には、＝LOVEの野口衣織が登場。全国アリーナツアーを完走し、『とくべチュ、して』『超特急逃走中』などの楽曲がSNSで話題を呼ぶ中、「生活」をテーマに部屋着でのリラックスした姿や、ワンピースに身を包んだ姿で洗練されたビジュアルを披露している。インタビューは、音楽番組への出演やツアーでの手応えについて語ったほか、ステージでのこだわりやファンとの向き合い方など、自身の価値観を率直に打ち明けた内容となっている。
また、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」などの出演で知られる声優・進藤あまねも登場。アイスを食べたり、扇風機の前で涼んだりと、夏らしさあふれるグラビアを披露。インタビューでは、家族との思い出や趣味の野球観戦から、推し活への思いなど、自然体なトークを展開している。
水着グラビアページにはSKE48の菅原茉椰の2nd写真集『Opportunity』（白夜書房刊）の刊行＆発売前重版を記念しアザーカットグラビアが掲載。10年間にわたるアイドル活動の集大成を切り取った見応え十分の内容となっている。そのほかDevil ANTHEM.の水野瞳の撮り下ろしグラビア、水着グラビアムック『DOLCE Vol.17』（白夜書房刊）の表紙を飾った桑島海空のアザーカットグラビアも掲載されている。
そしてインタビュー特集企画では船井美玖と宇都宮未来によるオルタナティブ・ガールズユニット「月刊PAM」をピックアップ。デビューから2年を迎えた現在の心境を飾らない言葉でつづった。さらに、制作チームを招いた座談会を開催し、活動の裏側や今後のビジョンにも迫っている。そのほか、ライブアイドルシーンからTEAR DROP！とTohkeiのインタビューも掲載されている。
【表紙カット】グラビアで存在感を見せつける中西アルノ
全22ページにわたる特集では、ノースリーブを基調にした3種類の衣装を身にまとい、夏の終わりを旅する物語を収めた。外を自由に歩きながら自然や街並みと出会い、レトロな映画館でひとときを過ごし、夜は花火を手に儚（はかな）げな表情を浮かべる。ページをめくるごとに、夏らしさと郷愁が入り混じる、情感豊かなグラビアとなっている。
さらに巻末インタビューページには、俳優・アーティストとして唯一無二の存在感を放つ、のんが登場。「直撃 本田圭佑」などで知られるスポーツライター・木崎伸也によるロングインタビューが収録されている。俳優業とアーティスト活動を通じ表現に向き合い続ける中で、逆境を創作の原動力へと変えてきた歩みや、本名を冠した最新アルバム『Renarrate』に込めた決意を、飾らない言葉で語り尽くした。
中面グラビア＆インタビュー特集には、＝LOVEの野口衣織が登場。全国アリーナツアーを完走し、『とくべチュ、して』『超特急逃走中』などの楽曲がSNSで話題を呼ぶ中、「生活」をテーマに部屋着でのリラックスした姿や、ワンピースに身を包んだ姿で洗練されたビジュアルを披露している。インタビューは、音楽番組への出演やツアーでの手応えについて語ったほか、ステージでのこだわりやファンとの向き合い方など、自身の価値観を率直に打ち明けた内容となっている。
また、「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」などの出演で知られる声優・進藤あまねも登場。アイスを食べたり、扇風機の前で涼んだりと、夏らしさあふれるグラビアを披露。インタビューでは、家族との思い出や趣味の野球観戦から、推し活への思いなど、自然体なトークを展開している。
水着グラビアページにはSKE48の菅原茉椰の2nd写真集『Opportunity』（白夜書房刊）の刊行＆発売前重版を記念しアザーカットグラビアが掲載。10年間にわたるアイドル活動の集大成を切り取った見応え十分の内容となっている。そのほかDevil ANTHEM.の水野瞳の撮り下ろしグラビア、水着グラビアムック『DOLCE Vol.17』（白夜書房刊）の表紙を飾った桑島海空のアザーカットグラビアも掲載されている。
そしてインタビュー特集企画では船井美玖と宇都宮未来によるオルタナティブ・ガールズユニット「月刊PAM」をピックアップ。デビューから2年を迎えた現在の心境を飾らない言葉でつづった。さらに、制作チームを招いた座談会を開催し、活動の裏側や今後のビジョンにも迫っている。そのほか、ライブアイドルシーンからTEAR DROP！とTohkeiのインタビューも掲載されている。