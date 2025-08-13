¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡¢À¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¹ç³Ê¡Ö´ò¤·¤¤!!¡×¡¡ËÜÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¡Ê38¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÌ¾¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿À¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯
¡¡¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¹ç³Ê¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·ë²ÌÄÌÃÎ½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤ÎËÜÌ¾¡Ö¸ÅÄ¥Íµµ¯¡×¤ÎÌ¾Á°¤È¤È¤â¤Ë8·î4ÆüÉÕ¤±¤ÇÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!!¡×¡Ö´ò¤·¤¤!!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤¿!!¡×¤È³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ð¤ì¤ë·¯¤Ï2013Ç¯10·î¤Ë¹â¹»»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ½÷À¤ÎÍ³²Æ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£16Ç¯6·î¤ËÄ¹ÃË¡¢21Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡¢24Ç¯8·î¤Ë»°ÃË¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
