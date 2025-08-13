日本人メンバーはデビュー活動に参加できないが…全員高校生の新ガールズグループAtHeart「とても幸せ」

新人ガールズグループAtHeart（エトハート）が「世界中のファンと交流し、ともに成長していきたい」とデビューへの抱負を語った。

【写真】AtHeart、日本人メンバーがデビュー活動不参加

8月13日、AtHeartはソウル龍山（ヨンサン）区のブルースクエア SOLトラベルホールで、1st EP『Plot Twist』の発売を記念したデビューショーケースを開催し、デビューステージの感想と今後の意気込みを伝えた。

この日、AtHeartは『Plot Twist』の初ステージを終え、「デビューステージは一番記憶に残ると聞いていた。その分とても緊張したし、今この瞬間がとても幸せだ」と感想を述べた。

（写真提供＝OSEN）8月13日、デビューステージを披露したAtHeart

AtHeartは、大衆音楽の本場アメリカ・ロサンゼルスに本社を置き、元SMエンターテインメントCEOのハン・セミン氏が議長を務めるグローバルK-POPスタートアップ「TITANコンテンツ」が初めてローンチするグループ。平均年齢16歳、全員が高校生メンバーで構成された7人組ガールズグループだ。

先立って、日本人メンバーのアウロラは健康上の理由により、今回のアルバムには参加できないと発表されていた。

メンバーのナヒョンは、グループ名「AtHeart」について「心（Heart）とつながり（At）を組み合わせた言葉。世界中のファンと交流し、ともに成長していこうという意味を込めている」と紹介した。

AtHeartのデビューアルバム『Plot Twist』は、K-POP界での飛躍を夢見るAtHeartが世界に向けて羽ばたく最初の一歩のような作品で、時には混乱し、時には胸が高鳴る、予測不能な流れの中でありのままの自分と向き合う少女たちの内面を、異なる色彩と感情を持つ5曲で表現している。

（写真提供＝OSEN）AtHeart

アリンは「今回のアルバムでは、私たちが持つ多彩な色と、予想外の展開を起こせるようなストーリーを表現したかった」と説明した。

さらに日米二重国籍のミチは、同名のタイトル曲『Plot Twist』について「初めて聴いたときに本当にいい曲だと思い、これをデビュー曲にできてとてもうれしかった。雰囲気が幻想的で、歌詞もよく表現されていてとても気に入った」と述べ、期待を寄せた。

AtHeartの1st EP『Plot Twist』は、8月13日18時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）