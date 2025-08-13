ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¡¡ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ100¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×¤ò³«ºÅ¡¡9·î13Æü¤«¤é
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¡ÖÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¡×¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à21¥²¡¼¥È±¦¡Ë¤Ï¡¢9·î13Æü¡Á11·î24Æü¤ËÆÃÊÌÅ¸¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ100¼þÇ¯µÇ°Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡25Ç¯¤Ë·ëÀ®100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤È¤Î¶¦ºÅ¡£
¡¡Æ±ÇîÊª´Û¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÂç³Ø¡¢ÌîµåÉô¤ä´Ø·¸¼Ô½êÂ¢¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤ò¸ø³«¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ100Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1926Ç¯½©¤«¤é43Ç¯¤Þ¤ÇÍ¥¾¡ÇÕ¤È¤·¤Æ²¼»ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìµÜ»òÇÖ¡ÊµÜÆâÄ£½êÂ¢¡Ë¤ò¡¢82Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø³«¤¹¤ëÍ½Äê¡£