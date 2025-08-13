2025年9月20日にデビューライブを行うことを予定していた5人組女性アイドルグループの公式Xが2025年8月12日にポストを投稿。グループ名とロゴが韓国の女性アイドルグループ・EVERGLOWに酷似しているとの指摘を受け、変更を発表した。

「意図的に類似させたものではございません」

問題となったのは、10日に情報が解禁された「everglow.」というグループ名と、ロゴデザイン。韓国の女性アイドルグループ・EVERGLOWとほぼ名前が一緒であるほか、ロゴについてもEVERGLOWのリサージュ曲線のようなデザインを模倣しているのではないかという指摘が上がり、物議を醸していた。

指摘を受け、11日に公式Xは「いただいたご意見を真摯に受け止め、至急事実関係を確認し対応を検討しております」と発表。また、翌12日にはプロデューサーの吉村宗一郎氏の名義で文書を公開し、「everglow.」というグループ名について、「10年ほど前から個人で大切にし、自らの活動において用いてきたもので、今回グループ立ち上げにあたり同名称を採用いたしました」と説明した。

また、ロゴデザインについても、「『ever』の部分から無限大（∞）のマークを連想して制作を進めた結果、似通ったデザインとなってしまいました。意図的に類似させたものではございません」と疑惑を否定した。

「事前の調査不足や配慮の欠如」

一方で吉村氏は「名称やロゴの使用にあたり既存のグループおよびそのお客様について事前の調査不足や配慮の欠如から、この度の事態を招いてしまいました」として謝罪。「現在、問題となっております名称およびロゴの使用を速やかに中止し、新たな名称・ロゴへの変更を進めております」とグループ名とロゴの変更を発表した。

さらに、グループを運営する合同会社SOVA代表の本間翔太氏名義の文書では、「今後は名称やロゴの決定にあたり法的確認および第三者による検証を必ず行い、同様の事態が二度と起こらぬよう徹底してまいります」とつづられており、「この度は誠に申し訳ございませんでした。改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

この騒動にネット上からは「有名なグループなんだけどな...」「ちゃんと迅速に対応がされてよかった」「望んでいた形で謝罪してくださりありがとうございます」といった反応が集まっていた。