¾®Âô¿¿¼î¡¡Ãë¥É¥éà²ø±éá¤¬»Ò¤É¤â¤Ë±Æ¶Á ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡ª¡×¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â
¡¡½÷Í¥¤Î¾®Âô¿¿¼î¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢À¸¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãë¥É¥é¤Î¤¤¤¸¤áÌò¤¬¡¢¼«¿È¤Î¤Þ¤ÊÌ¼¤¿¤Á¤Ë¤âà±Æ¶Áá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢°ã¤¦¶¶ø¤Ç°é¤Ã¤¿»ÐËå¤Î°¦Áþ·à¡Ö²´Ã°¤Èé¬é¯¡×¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡¢¥Õ¥¸·Ï¡Ë¡£¾®Âô¤Ï¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¤Î¥Ö¥¿¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¤ê¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¤Ò¤Ê¿Í·Á¤Î¼ó¤ò¤â¤¤¤À¤ê¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¡¢°ÊÍè¡¢¾®Âô¤Ï¸ÄÀÅª¤Ê½÷À¤ò²ø±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î£±£°Ç¯¸å¡¢£¸ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ¿Í¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¾®³Ø£µÇ¯¤È£³Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï¾®Âô¡¢¼þ°Ï¤«¤éà¥Ü¥¿¥Ð¥éá¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤ÀÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£Ì¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥Ð¥é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥¦¥Á¤ÎÉã¤¬¡¢Ì¼¤¿¤Á¤òÍÂ¤±¤¿»þ¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þº£¡¢ºÆÊüÁ÷¤È¤«·ë¹½¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÏ¿²è¤·¤Æ¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Á¡Ù¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É³¥»®¤òÅê¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¡Ø¥Þ¥Þ¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡¡¤¢¤ì¤Ï¥À¥á¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸«¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¥Ü¥¿¥Ð¥é¤Îà¶²ÉÝá¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ØµíÆý¤³¤Ü¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¬¡Ê¸À¤Ã¤Æ¡Ë¡¢»ä¤ÏÅÜ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤¯¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ê»Ò¶¡¤¬È¿¼ÍÅª¤Ë¡Ëà¥Ï¥Ãá¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê´é¤ò¤¹¤ë¡Ë¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ò°é¤Æ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤´Å¤¤¡×¤½¤¦¡£¡Ö»Ò°é¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤·¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤êÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¼¤¿¤Á¤Ï¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤òÄÌ¤·¤ÆÊì¡¦¾®Âô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£Ä¹½÷¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÍ¥¤·¤¤¤±¤É¥Æ¥ó¥Ñ¤Ã¤¿»þ¤ÏÉÝ¤¤¡£ÎÁÍý¤ò¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¡¢»ÐËå¶¦ÄÌ¤Î¥¯¥ì¡¼¥à¤Ï¡Ö²¿¤«¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤¡¡¢¤³¤ìÂç»ö¤Ê¥â¥Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Á¡Ù¤È¤«¡Ø¤¢¤È£±¸Ä¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Á¡Ù¤È¡¢¿´¤ÎÀ¼¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬º¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£